與帝王斑蝶齊名的紫蝶秘境！茂林用親子走秀說生態故事 創意十足

▲紫蝶漫舞山林間！茂林親子創意走秀，打造最美生態伸展台。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】為推廣紫斑蝶生態保育與深化永續觀光理念，茂林國家風景區管理處於「茂林雙年賞蝶季」期間，推出特色活動「紫蝶親子創意走秀」，以創意展演結合親子共學，讓生態教育跳脫傳統框架，轉化為兼具趣味性與參與感的體驗式活動，吸引眾多家庭熱情參與。紫蝶漫舞山林間！茂林親子創意走秀 打造最美生態伸展台

紫斑蝶為世界唯二越冬型蝴蝶之一，與墨西哥帝王斑蝶谷齊名，其大規模遷徙景象被譽為國際級自然奇觀。其中，茂林地區是全臺最重要的紫斑蝶棲息地與遷徙廊道，多年來持續投入生態保育與環境教育，逐步形塑「賞蝶季」成為兼顧自然保育、觀光體驗與地方特色的重要品牌活動。

廣告 廣告

本次「紫蝶親子創意走秀」共吸引20組親子家庭報名參加，活動鼓勵家長與孩子共同發揮創意，運用環保素材、回收物件或自然元素，設計專屬的紫斑蝶造型服裝。走秀內容從紫斑蝶的外型特徵、色彩紋理，到遷徙行為與生態環境，皆融入舞台呈現，讓孩子在實作與表演中自然學習生態知識，也培養對環境永續的理解與認同。

活動現場氣氛熱絡，親子攜手走上舞台，不僅展現創意成果，也展現家庭共同學習、共同創作的溫馨畫面。透過視覺化與互動式的表現方式，讓生態教育不再只是靜態解說，而是成為孩子能夠親身參與、深刻記憶的生活經驗。

茂管處處長柯建興表示，紫斑蝶不只是茂林珍貴的自然資產，更是地方重要的生態意象。希望透過親子共學、共創的活動模式，讓生態保育的觀念從活動現場延伸至家庭生活，進一步提升社會大眾對紫斑蝶與自然環境的重視。

茂管處指出，未來將持續結合創新形式與多元活動，推動生態教育向下扎根，強化茂林雙年賞蝶季的品牌特色，並邀請更多遊客走進山林、親近自然，實踐永續旅遊，共同守護珍貴的紫蝶生態。更多茂管處旅遊活動資訊，可至茂管處官網 (https://www.maolin-nsa.gov.tw)或追蹤茂管處 Facebook 粉絲專頁「Fun心遊茂林(茂林國家風景區)」、(https://www.facebook.com/Fun.Maolin/)獲得最新活動資訊！（圖╱記者王苡蘋翻攝）