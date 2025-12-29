與店家糾紛？成都男當人肉炸彈闖進豐田車店 1死4傷

四川成都一間豐田汽車銷售服務店28日發生爆炸事件，造成一名男子當場死亡及4人受傷。警方證實，54歲段姓男子某因與該店存在糾紛，在店門外引燃易燃物品導致爆炸。據悉，現場汽車受損、玻璃破碎，段男死亡，4名傷者已送醫，無生命危險。

綜合媒體報導，成都市公安局高新區分局展開調查及勘察工作。社交媒體截圖顯示，現場爭執或與顧客與店員發生衝突有關，引發網友熱議及關注。爆炸背後糾紛的具體細節，有待進一步調查釐清。

據報導，成都市高新區警方28日發布通報稱，成都高新區南三環路四段一汽車銷售服務店鋪外發生一起燃爆事件，造成人員傷亡。網路上流傳聊天截圖顯示，段男身上綁滿炸藥在店內引爆；據網傳視頻顯示，爆炸事件導致店內玻璃被大面積震碎，多輛汽車受損，店外鋪滿被炸碎的玻璃碎片。

因警方通報中未具體說明雙方糾紛，也沒提「易燃物」是什麼，引發網友不滿。在抖音等聊天平台上，有網友留言，「爆炸就爆炸，還燃爆？」、「那是炸藥，不是易燃物品吧？」也有爆炸時路過的網友稱，「響聲很大，回來時看見警察把那地方給圍了，要是威力再大點，我就報銷在那裡了」。

報導指出，目前仍不知案發原因，但網路流傳段姓男子給汽車銷售服務店2萬定金後，店家不給退，段男就把自己炸死了；也有網友表示區區2萬元應該不至於引爆炸藥，警方後續應該繼續追查，「沒被逼急會這麼不理智嗎，嚴查該店」。

