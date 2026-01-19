與庫德勢力停火整合 敘利亞結束分裂

敘利亞局勢出現重大轉折。臨時總統夏拉宣布，政府已與由庫德族主導的「敘利亞民主力量」達成停火暨全面整合協議，結束庫德族勢力在東北地區長達10多年的實際控制，占領區的民用機構、邊境口岸以及油田都將歸政府管轄。另一方面，庫德人權利首次獲得正式承認，不過，戰火造成的大規模流離失所與人道挑戰，仍為敘利亞未來投下陰影。

敘利亞臨時總統 夏拉：「協議的條款已開始執行，停火已經生效，接下來將逐步落實各項內容。」

敘利亞臨時總統夏拉周日宣布，與庫德族為首的軍事同盟達成停火和整合協議，結束庫德族勢力在東北地區長達10多年的實際控制。在拉卡省，大批民眾走上街頭，揮舞國旗、燃放煙火，迎接政府軍進駐。

拉卡居民：「今天，每個人都重生了，結束了14年來，不同勢力統治下的生活。」

根據協議，敘利亞當局將接管庫德族占領區的民用機構、邊境口岸以及油田。

敘利亞政府也承諾，將承認庫德文化，包括給予庫德語 官方語言地位，並將庫德族新年定為國家節日，這是自1946年，敘利亞從法國獨立以來，庫德人權利首次獲得正式承認。然而，長年衝突造成的人道代價仍在持續。

流離失所的庫德族母親：「我們一直在逃難，住在帳棚裡，我們安慰自己，一切都會好起來的，但事情並沒有好轉，他們一直在攻擊我們，為了保護孩子，我們只能一直逃命。」

成千上萬庫德族家庭在戰火中流離失所，未來如何安置，以及權利是否能獲得保障，仍是這份協議留下的關鍵考驗。

