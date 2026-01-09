與庫德族連日致命衝突後 敘利亞政府宣布阿勒坡3區停火

敘利亞國防部今天(9日)宣布在阿勒坡達成停火，敘利亞政府軍過去幾天與庫德族部隊發生了致命衝突，迫使成千上萬人逃離該地。

這場暴力衝突導致至少21人身亡，這是自從敘利亞伊斯蘭主義政府去年上台以來最嚴重的暴力事件。

敘利亞政府軍自6日起一直與美國支持的庫德族「敘利亞民主力量」(Syrian Democratic Forces，SDF)，在敘利亞第二大城阿勒坡作戰。

敘利亞民主力量控制了敘利亞石油資源豐富的北部和東北部大片地區，也是在2019年於敘利亞境內擊敗伊斯蘭國的重要勢力。

敘利亞國防部在聲明中宣布：「為了避免在住宅區內出現新的軍事升級局勢，國防部宣布…從凌晨3時開始，在阿勒坡謝克馬克蘇德區(Sheikh Maqsud)、阿什拉菲耶區(Ashrafiyeh)和巴尼扎伊德區(Bani Zeid)實施停火。」

庫德族戰士被要求在今天上午9時(台灣時間下午2時)離開這些地區。

敘利亞國防部補充說，目標是讓因戰亂而流離失所的平民「能夠在安全穩定的環境下返回家園，恢復正常生活」。

阿勒坡省長賈里柏(Azzam al-Gharib)告訴敘利亞新聞社(SANA)，他已視察了阿什拉菲耶區的安全部署。

庫德族部隊方面尚未對政府聲明作出回應。