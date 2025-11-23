與廟未結仇卻炸廟？漁會曝翁昔參與當地「炸魚」捕魚

爆炸案嚇壞所有人，鄰居說這名引爆炸彈的89歲老先生平時獨居，平常都會來到這間廟泡茶聊天。（圖／東森新聞）





中午最新引發震驚的社會焦點，獨居的89歲老翁怎麼會在宮廟前引爆炸彈，23號早上基隆市調和街萬安堂內，一名老翁疑似在天公爐前自行點燃炸彈，引爆後起火老翁隨即仰倒在地，因為嚴重外傷造成臟器外露，消防人員獲報後立即將他送醫搶救，警方也持續釐清案發原因。

這起爆炸案嚇壞所有人，鄰居說這名引爆炸彈的89歲老先生平時獨居，都孤獨一個人，他的姪子非常訝異難過的說，伯父沒有甚麼異常，平常都會來到這間廟泡茶聊天，想不到會發生這種事，而根據漁會理事長的說法，老翁以前在金山一帶捕魚，有可能接觸當地特殊的捕魚方法，也就是用火藥去炸魚，而知道火藥的製程。

救護人員推著擔架，將重傷的老翁送上救護車，趕緊送往醫院搶救。

還原事發經過，當時這名老翁就是騎著這輛藍色三輪輔助機車到廟裡，在天公爐前走動沒多久就不明原因發生爆炸，目前也都還在急救當中，而事發原因檢警也還在釐清。

基隆區漁會理事長簡建輝：「坐在這泡茶啦，一天會來10幾次。」

老翁姪子：「一個禮拜來個三四次，都騎摩托車到店門口來看，沒有什麼異常，也不知道為什麼會這樣子。」

氣爆現場留下不少紙屑、紙鈔，以及被炸而斷裂的線。不過老翁沒有欠債，雖然年近9旬，但身體也沒問題，平時獨居在萬安堂附近。

鄰居：「門怎麼沒鎖。」

基隆區漁會理事長簡建輝：「前一兩年之前，還沒有跌倒之前他還騎摩托車，跑到金山瑞芳四處走，以前有跌倒過就怕了，然後就把本來的摩托車賣掉，說不要騎了，不要騎了後來想一想，差不多一個禮拜兩個禮拜又買這台弄三輪的。」

據了解，老翁以前是漁民，在金山一帶工作，疑似是接觸過當地以前的蹦火仔船活動，透過火藥炸死有趨光性的青鱗魚，所以有可能了解火藥的製程。

基隆區漁會理事長簡建輝：「他以前是用小型舢舨船抓魚，現在年紀大了，差不多10年前就賣掉了，小船都賣掉了，賣掉現在沒有做什麼，就獨居老人一個，他沒有娶老婆。」

這起意外造成老翁臟器外露，雖然急救時意識清楚，不過到院急診狀況非常差，目前送手術室緊急手術，後續會送加護病房。老翁的動機為何，炸藥又是從何而來，有待抽絲剝繭。

