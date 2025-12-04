與建中學弟分享2016挫折 朱立倫：跌倒是看清自己、重新站起來的機會

國民黨前主席朱立倫昨天回母校建中與學弟座談。截自朱立倫臉書



記者周志豪／台北報導

國民黨前主席朱立倫昨天回母校建中與學弟座談後在臉書表示，理解17歲的迷茫，所以和大家分享2016挫折，人生不會永遠順利，但建中人沒有怕過，跌倒是看清自己、重新站起來的機會，新世代能扛得起未來任何挑戰。

朱立倫說，台灣沒有天然資源，只有「腦礦」，昨天看見的就是最閃亮的希望，自己為所有建中學弟加油，未來就是建中生發光發熱的舞台，也謝謝建中昨天讓自己重新回到當年那個懷抱熱情、相信不可能的建中少年。

朱立倫回想，當初從桃園八德每天清晨騎腳踏車搭火車的日子，一路陪伴自己往前走的建中精神，建中給的不只是回憶，而是一份責任；而昨天更看到建中人面對未知勇於嘗試挑戰的勇氣，這份勇氣是台灣最珍貴的資產。

朱立倫也讚許，昨天每位學弟提問，都比自己當年成熟得多，敢問國際現狀、中華民國、民主、人生方向，建中教會建中人多元、自由、辯論，如今建中人也讓自己看見台灣的未來真的值得期待。

