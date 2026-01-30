與張忠謀聚餐完 黃仁勳見路邊阿金太可愛忍不住「開嚕」

愛狗的黃仁勳在路邊看到黃金獵犬忍不住開嚕。（Threads @hot2506 授權）



輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨天（29日）抵台後，隨即在晚上與台積電創辦人張忠謀聚餐，用完飯後準備離去，剛好在餐廳外看到兩隻可愛的黃金獵犬，愛狗的他忍不住當場「開嚕」，而親人的黃金獵犬也當場被嚕到幸福地翻肚，讓主人不禁大呼：「幸運的孩子們！」

家中飼養3隻狗 允許公司帶毛小孩上班

黃仁勳愛狗並非秘密，事實上他家中就飼養了貴賓、伯恩山犬混貴賓、黃金獵犬的3隻狗，還多次在影片中跟他同框。不僅如此，他更允許員工帶狗上班、甚至發給毛小孩「員工證」。

用餐結束看見黃金獵犬 忍不住路邊開嚕

黃仁勳昨天飛抵台灣後，晚上在台北市松山區與張忠謀用餐，結束後準備搭車離開，在餐廳門外剛好看到有民眾牽著2隻黃金獵犬經過，愛狗的他忍不住摸摸狗，而黃金獵犬也十分親人，還舔了舔黃仁勳的下巴。

主人事後也將影片PO網，直呼：「太幸運的孩子們！」引發網友熱議，有人打趣地說：「連狗狗都知道他是乾爹」、「給乾爹摸到，今年要狗來富了」、「真的變黃金獵犬了！」

