與張文對到眼！37歲保全「長刀刺進胸口」連人帶車漸漸倒下⋯最後身影曝

記者林意筑／台北報導

蕭男遭張文持刀刺進胸口，隨後在路邊連人帶車倒地不起。（圖／翻攝自Threads @nic002699）

27歲張文昨（19）日傍晚全副武裝前往台北車站、中山商圈發動連環隨機攻擊殺人案，先丟擲煙霧彈後再闖入人群中揮刀砍人行凶，最終張文跑上百貨畏罪墜樓身亡，共造成4人死亡（含兇嫌）、11人受傷。其中有名37歲蕭姓男子當時騎機車經過中山商圈時，於路口停等紅燈時與張文對到眼，不料卻遭張文持刀刺進胸口，約莫5分鐘後蕭男疑似因疼痛停下倒地不起，經送醫搶救仍不治，而蕭男倒地畫面恰巧被其他路過網友拍下，引發大批網友留言「RIP」、「令人心碎」。

張文前往台北車站、中山商圈發動連環隨機攻擊殺人。（圖／翻攝畫面）

回顧案件發生經過，昨日下午5時24分許，張文帶著大批自製汽油彈前往捷運北車M7出口，過程中丟出4顆煙霧彈，且意圖引燃汽油彈，有名余姓男子見狀上前制止，卻遭張文持刀刺殺，送醫搶救仍不治。張文於北車犯案後返回旅館，疑似稍作休息、重整裝備。

傍晚6時38分許，張文再度前往北捷中山站發動第二次攻擊，他先在南京西路上丟擲煙霧彈，隨後闖入人群中當街揮刀砍人行凶。當時37歲蕭男騎機車行經南京西路、長安西路19巷2弄路口處時與張文對到眼，沒想到張文突然持刀刺進蕭男胸口數下，蕭男遭刺後錯愕停下，而張文則跑進人群中繼續行兇。

蕭男遭張文持長刀刺進胸口，不久後連人帶車倒下，經送醫搶救仍不治。（圖／翻攝自Threads @nic002699）

不久後，蕭男繼續騎機車右轉進入南京西路，但約莫行駛10公尺後便停駛暫停在路旁，疑似因疼痛連人帶車倒地，一旁民眾見狀上前關心，發現蕭男已無意識，緊急通報救護人員將其送醫搶救，無奈最終仍於晚間8時10分宣告死亡。

案件發生後，有網友在社群平台Threads上發文，表示「當下完全不知道發生什麼狀況」，並上傳一段影片，可見蕭男當時停駛於南京西路邊，且連人帶車漸漸的倒臥在人行道上，畫面相當怵目。據了解，蕭男從事保全，事發當時正準備前往上班途中，未料卻遇上死劫，與家人天人永隔，令人不捨。

