與張文對視「秒衝來砍人」！他差3步倒血泊 悚憶：若沒閃掉就是我

社會中心／許智超報導

張文19日在北車、中山商圈隨機砍人，造成4死11傷。（圖／翻攝畫面）

27歲嫌犯張文19日在台北車站、捷運中山站及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，最終連同嫌犯本人在內，整起事件造成4死11傷，消息震驚台灣社會。對此，就有網友透露，他當時與女友正在逛街，只是與張文短暫對視而已，對方就持刀上前攻擊，所幸他有躲過，「假如我沒閃掉，地上那一攤是我的了」。

原PO在Threads發文回憶事件發生經過，表示他跟女友正在店內挑選戒指，突然聽見一群人衝來，並高喊「有人拿刀！」起初他因為沒看到人，感到有些疑惑，直到看見全身黑衣的男子走上來，左手持大型刀械，「兩眼對視到，直接朝我衝了過來砍」。

廣告 廣告

原PO指出，他當下腦袋一片空白，唯一的念頭是「我要護住女友」，便先伸出右手護住對方，接著將其往後推，讓女友先行逃跑，自己則殿後拖延時間。張文與他對視一秒後跑向自己，一度逼近到剩三步的距離，他躲過攻擊後立即轉身逃跑。

原PO跑到另一側時，一名同行逃生的女子不慎跌倒，女友隨即回身攙扶，此時張文已轉向追逐其他民眾，接著聽見女性恐懼的尖叫聲，「臉被砍了一刀」，後來張文繞了一圈，隨機砍了一名男子，對方當場倒地，「假如我沒閃掉，地上那一攤是我的了。」

事發至今，原PO坦言，自己出現明顯心理創傷反應，疑似有創傷後壓力症候群（PTSD）情形，只要看到全身黑衣的人或跑向自己的人都會感到害怕，雙手不自覺顫抖，回想起與張文對峙的那一秒便會忍不住哭出來，也決定買防身用品、帶在身上。貼文曝光後，網友紛紛留言給予鼓勵及安慰，建議兩人尋求專業諮商協助，盼原PO與女友能走出陰影。

三立新聞網提醒您：

不良行為，請勿模仿！

拒絕暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

更多三立新聞網報導

張文刀刀要害太恐怖！高大成分析「仿鄭捷手法」不同點：就為了能逃

遇隨機傷人怎自保？粉專列「2小物」可保命 3字原則曝光

北捷隨機傷人釀4死！閘門突顯示「7字」 眾狂讚：反應很快

張文收入成謎、無就醫紀錄！曾當保全1年月薪4萬 離職後疑靠母小額匯款

