即時中心／黃于庭、李美妍報導

民眾黨主席黃國昌「狗仔門」爭議持續延燒，《鏡報》今（31）日再度踢爆，黃的好友、前永豐銀總經理張晉源，曾在2021年前後多次一起前往香港，遭質疑是否與支付狗仔薪水的凱思國際有關。對此，黃國昌回應稱，他於2014年、2016年申請香港簽證都沒通過，2020年後連申請都沒有，怎麼會跑去香港；更要《鏡報》今午前公開道歉，否則將追溯法律責任。

針對與張晉源赴香港疑雲，黃國昌喊話《鏡電視》、《鏡週刊》，之前惡意造假的新聞，什麼時候公開道歉，「我等了很久，拿不出任何證據，甚至我已經清楚證明這是造假，還不道歉」。

廣告 廣告

黃國昌稱，自己去香港申請簽證都不會過，早就是公開資訊，結果今天報導沒有記者敢掛名，僅用「知情人士」說他2021年與張晉源多次跑去香港，想用虛構故事抹紅，「真令人不齒」。

快新聞／與張晉源多次赴港？黃國昌喊「不道歉就提告」 稱申請簽證屢遭拒

民眾黨主席黃國昌。（圖／民視新聞）

此外，黃國昌指稱，他2020年卸任立委後，連簽證都沒有申請，怎麼會去香港，「請《鏡報》立即更正、公開道歉，我等到中午12點，要是中午12點沒有更正道歉，我一定訴追法律責任，絕不寬待」；不僅如此，他更點名《鏡報》把證據拿出來，「我是神遊到香港去嗎？」

最後，黃國昌又說道，他在2014年、2016年好像有申請過香港簽證，但從來沒通過，且2020年後根本連申請都沒有，「知道不會過幹嘛還申請，怎麼可能去香港？我就講嘛，今天你敢寫這種虛擬故事出來，請負責任地拿出證據，根本沒有發生過的事情，絕對拿不出任何我去香港的證據啦」。

原文出處：快新聞／與張晉源赴港？黃國昌喊「不道歉就提告」 認了曾申請簽證遭拒

更多民視新聞報導

黃國昌「養狗仔」爭議延燒！檢調追金流 吳靜怡：喝誰的奶水長大？

不甩禁令？新北泰山某養豬場還在餵廚餘 遭查獲即刻封鎖、依法嚴懲

香消玉殞！坣娜肺腺癌辭世「已入土為安」 追思會12/14舉行

