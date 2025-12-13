與張軒睿友情走味？許光漢1句話揭真相 點評閃兵藝人被誇「真男人」

許光漢以全球品牌大使身份參加戶外精品品牌活動，近來都在拍戲的他，透露耶誕與跨年終於可放假。(Canada Goose 提供)

素有「國民男友」之稱的演員許光漢，今（13）日帥氣出席戶外精品品牌活動，前幾個月一直忙於拍劇的他，終於即將迎來殺青，耶誕及跨年都能放假，殺青後的計畫是在家「好好廢一下」；或許也有可能去冰島看極光。

今年8月才退伍的許光漢，被許多網友封為「真正的男人」，因為相對於許多，閃兵男星，許光漢在當紅之際毅然入伍服替代役長達一年，許光漢聽聞此封號淡淡表示「我覺得這個沒有什麼好比較的，大家好好做自己就好了。」前幾個月許光漢一直在拍程偉豪導演的影集《詐欺者》，他也宣告拍攝進度進入「最後一哩路」，目前已感受到劇組工作告一段落的緊張感，聖誕節與跨年期間應該可以獲得假期。被問及休假計劃，他笑說希望能「好好廢一下」，或者考慮去冰島旅遊。

許光漢闢謠與張軒睿友情生變傳言，直稱是無中生有。

媒體也好奇曾與許光漢在韓劇《無路可走：輪盤賭》合作過的韓星趙震雄最近因年少時涉及犯罪，日前宣布退出娛樂圈，聽聞此事，許光漢驚訝表示自己完全不知此事。他

曾與對方合作並私下聚餐，當時劇組氣氛相當和樂，「大家都會一起吃飯、喝酒，劇組人也很多。」對於外界形容趙震雄私下喝酒會比較「high」，他則低調回應時間已久，只記得當時相處融洽，並表示希望一切都能朝好的方向前進，「最近資訊真的太複雜了，希望大家多傳一點正向和愛的事情。」

此外，許光漢也被問到近日流傳與張軒睿友情走味，章廣辰選邊站的新聞，他罕見語氣轉為嚴肅，直言相關內容「寫得太誇張、子虛烏有」，強調當事人根本不會那樣說話，呼籲外界不要為了流量捏造不實訊息，「不要再亂寫一些有的沒的，這樣其實很不OK。」日前他還與來台開粉絲見面會的日星佐藤健一起嗑鍋，2人也對作品做了交流。

許光漢曾與趙震雄合作韓劇《無路可走：輪盤賭》，趙震雄來台時，2人也留下合影。（翻攝 sarament_official IG）

媒體關注的另一焦點，則是他即將受邀前往韓國，出席年度音樂盛事「Golden Disc Awards（金唱片頒獎典禮）」。許光漢透露自己是以頒獎人身分受邀，但也坦言目前對流程仍「一問三不知」，笑說：「是頒獎還是要表演，我真的不知道，一切交給主辦方。」為此他也稍微練習了韓文，現場即興用韓文向大家打招呼、道謝，最後一句則是「請不要這樣」，還開玩笑對媒體說「這句話是對你們說的 ！」跟媒體開了個小玩笑。

談及未來計畫，許光漢保持一貫隨遇而安的態度，形容自己像是「剛出社會的心態」，希望多拍作品，也嘗試一些有趣的新項目，但細節仍暫時保密，「可能沒有（有趣的項目）也不一定」。

為品牌擔任大使的許光漢，全身行頭價錢達15萬6千多元，他透露自己是怕冷體質，笑稱在冬天「既期待又害怕受傷害」，既期待有更多層次的穿搭空間，又害怕受寒。恰逢寒流將至，他更親自推薦身上的襯衫夾克，大讚其收繩設計能修飾比例，材質舒適，適合「穿十年」。

