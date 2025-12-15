與律師陳振瑋合謀非法仲介陸客來台 移民公司資深顧問百萬交保

與律師陳振瑋合謀非法仲介陸客來台的移民公司資深顧問施逢燊，100萬元交保並限制出境出海。呂志明攝



曾擔任經濟部中小企業處榮譽律師的陳振瑋，涉嫌非法仲介陸客來台，12月初被台北地檢署諭知100萬元交保，檢察官葉詠嫻繼續追查發現，某移民公司資深顧問施逢燊涉嫌共謀，日前指揮移民署新北市專勤大隊發動第二波搜索約談，經偵訊後認為施男同樣涉犯《兩岸關係條例》、《刑法》偽造文書等罪，諭知100萬元交保，並限制出境出海。

名律師陳振瑋因涉犯兩岸關係條例，由移民署新北市專勤隊送北檢偵辦。呂志明攝

移民署清查發現，在2023年、2024年間，有4位陸籍人士，全都是透過台灣同一家旅行社，以商務活動的名義來台，其中有1位申請資格不符失敗，但來台的3人，在事後調查他們來台的行蹤，卻無法掌握，與他們當初申請來台所提供的行程全不相符。

涉嫌提供不實在職證明的業者賴玉堂。呂志明攝

在深入追查發現，這些陸籍人士所提供的在職證明、行程表全都不實，幕後居間牽線、主導者竟是名律師陳振瑋。由於這些陸客來台的動機不明，有國安疑慮，移民署報請台北地檢署，由檢肅黑金專案小組檢察官葉詠嫻組成專案小組指揮偵辦。

12月4日專案小組持法院核發搜索票，前往陳振瑋設立的律師事務所、移民顧問公司及資產整合公司及關被告住居所共10處地點執行搜索約談，並將陳振瑋及提供不實在職證明業者賴玉堂2人，以涉犯《兩岸關係條例》、《刑法》偽造文書等罪，各諭知100萬元交保並限制出境出海，另外3名共犯也各諭50萬元至10萬元不等金額交保。

專案小組在分析相關事證後，又查出在某移民公司擔任資深顧問的施逢燊涉嫌與陳振瑋共謀，12月12日發動第二波搜索，並以被告身分通知施逢燊到案，經檢察官漏夜偵訊後，以涉犯《兩岸關係條例》、《刑法》偽造文書等罪，諭知100萬元交保並限制出境出海，施男則在翌(12/13)日才湊足百萬辦理交保。

