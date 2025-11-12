與徐巧芯舌戰！徐佳青霸氣回「自費出差」

▲徐佳青表示，她出國的機票時常是自費，且住宿的旅館費用也是自掏腰包。（圖／國會頻道）

[NOWnews今日新聞] 國民黨立委徐巧芯今（12）日指控，有人檢舉僑委會委員長徐佳青在出國期間，在私人行程上使用公務機票，對此，徐佳青強調，她公務出國的機票，時常是自費，且住宿的旅館費用也是自掏腰包，「我願意以私濟公」；徐佳青更感嘆，她共積228天的假期，總共休不到80天，「委員，您滿意嗎？」徐巧芯則結巴說，「呃...很好啊」。

立法院外交及國防委員會今日邀請僑務委員會委員長徐佳青報告業務概況。徐巧芯質詢時關切，徐佳青因公出國時的請假狀況及公務機票使用情形，詢問徐佳青8月13日到8月20日這段休假時間，人在台灣嗎？徐佳青回說，她休假時間不在台灣，她出國、機票是她買的，因知道下一個出差的點是哪裡，所以就特別買去那個點，替國家省了一筆錢。

廣告 廣告

徐巧芯繼續說，徐佳青8月21日到9月15日再次因公出國，是自費或公務機票？徐佳青回應，因為已在當地國，加上之後跑了很多國，所以每一國的機票就變成公務機票；她強調，過去歷任僑委會正副委員長都是同樣模式，因為不想浪費公帑，A活動或B活動之間只有兩天左右空檔，來回飛耗掉的交通費會更高。

徐佳青指出，第一段行程機票是自購，「我先到第一點，沒有公務機票，第一段全部是我自己出的，我幫公務出了，我不想讓有些不懂的同仁亂講，所以還特別交代同仁說，如果我一開始就請休假部分，我就全部自付，這已經不是第一次了，我好幾次都這樣，我願意以私濟公」。

徐佳青強調，過去幾年他在僑委會，單單是委員長這不到三年當中，她因公出國35次，總共是378天，總共休假有核准的只有11天，也就是說，如果她沒有在這過程中請補休假，她每一年要貢獻給國家的天數，恐怕有3個月的天數要送給國家。

徐巧芯說，徐佳青的任期有超過四分之一的時間都在國外，比兩任外交部長還要多，接著兩人因公務機票議題交鋒。徐巧芯質疑，徐佳青在國外補休期間是否有做其他事？「妳知道有多少人檢舉妳這個事情嗎？」徐佳青則回：「不知道那些人腦袋有沒有搞清楚？」她強調，若她一開始就請休假，就是自付機票，若她是公務行程出去，中間因為A到B，需要銜接，所以她都會就地停留，「我就地停留哪有衍生機票問題，還是在執行公務啊!」而過去委員長作法，可能一天排一個行程，繼續領公務費用，但她不願意這樣做，「這三天不是什麼大型活動，我不要為了度過這三天，然後各排一個活動，我說我願意自己出錢，那三天住在那裡，我自己付旅館費用」。

徐巧芯追問，請假期間旅館費用都是自付的？徐佳青大聲回應，「當然是啊！都是我自己出的錢！所以妳覺得我這樣很不合理嗎？我很合理！」

徐佳青直呼，這些檢舉都是烏龍檢舉，她都知道是誰檢舉的，同一個人都搞不清楚狀況，徐巧芯則說，很多是當地的僑胞，有些人是她認識的朋友。

徐佳青感嘆說：「委員，本人不到三年的時間，總共累積228天的假期，我總共休不到80天，委員，您滿意嗎？」徐巧芯則結巴說，「呃...很好啊，妳...妳就繼續這樣子」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

韓國瑜嗆賴清德「生病要別人吃藥」 民進黨：看不到應有的肩膀

籲有意參選台北市長者快表態！吳怡農曝最新進度：做民調中

鳳凰颱風重創蘇澳！綠宜蘭黨部：急需人力支援、物資協助