與急流賽跑！鳳凰颱風逼近 烏日警力守烏溪沿岸勸離釣客保命

即時中心／顏一軒、謝宛錚報導媒體報導，身兼立法院司法及法制委員會召委的藍委翁曉玲，已被清大科法所「拔掉」合聘教師的資格，未獲續聘在科技法律研究所任教。對此，翁曉玲今（12）日於立法院受訪時回應，她只是沒開課就被形容成是被解聘，這是不實訊息，「可以去問問看清大，我到底沒有被『Fire』（開除）掉」。針對未再繼續擔任清大教授一事，翁曉玲指出，特定媒體昨天確實對於她在清大科法所沒有合聘這件事情做些報導。但她在清大總共有兩個系所一起合聘，科法所只是她的副聘單位，主聘是在清大通識教育中心。她不諱言，自己擔任立委後分身乏術，一個人要做3份工作，坦白說非常吃力，其實現在就是維持一年回學校開一門課，因為她的主聘是在通識中心，當然還是以通識、大學部的學生開課為主。翁曉玲稱，並非向特定媒體所言她被解聘了，「只是沒開課就被形容成是被解聘，像這樣子的一個不實的訊息，好歹也要自己去做個功課，查證一下」。翁曉玲強調，她現在回清大開課，都是義務性，沒領任何一毛鐘點費。所以在立院工作這麼沉重的情況之下，當然她要做些取捨，也沒有辦法在不同的系所同時開課。最後，她更要各界去向校方求證，「可以去問問看清大，我到底沒有被『Fire』掉，我只是沒在清大科法所合聘，也沒在那裡開課了，當然也是因為之後我也沒時間去那裡開課，從系所的角度做一些安排，對我而言『無傷大雅』，我並不是那麼有足夠的時間，去另外的系所再開課」。原文出處：快新聞／未獲清大科法所續聘 翁曉玲：可問校方我有無被「Fire」 更多民視新聞報導要開倒車？立院初審停砍公務員年金法案 藍白挾多數優勢強硬送出委員會陳培瑜怒拍桌！槓上張啓楷「這1事」 現場火爆畫面曝光藍白聯手"停砍教師年金"送出委員會 綠憂加速基金破產

民視影音 ・ 1 天前