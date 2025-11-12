與急流賽跑！鳳凰颱風逼近 烏日警力守烏溪沿岸勸離釣客保命
鳳凰颱風來襲，依據中央氣象署預報資訊，臺中市政府宣布11月12日台中市已達停班停課標準。為確保民眾在颱風侵襲期間的生命安全，臺中市政府警察局烏日分局嚴陣以待，立即啟動防颱應變機制，全力投入災情巡查與危險排除任務。
隨著臺中市政府於11月11日14時開設一級應變中心，烏日分局烏日派出所巡佐王瑞波、警員邱俊男及賴顗伊亦立即執行防颱巡查勤務，針對烏溪河床沿岸進行勸導，總計勸離12名逗留於公告警戒區域的民眾遠離河床，避免意外發生。
其中，一名59歲的錢姓男子正趁著閒暇垂釣，希望能滿載而歸，卻未察覺溪流水勢已漸趨險急。所幸員警及時發現並耐心勸離，錢男才驚覺溪水變化，隨即快速整理裝備離開，並感謝員警熱心提醒，直呼：「幸好有你們，不然還真沒注意到水變急了！」
烏日分局分局長劉雲鵬表示，防颱巡查是與時間賽跑的任務，即使當下沒有風雨，也不代表沒有危險。警方秉持「守護民眾安全無假期」的信念，全力守住防災最前線。劉分局長也呼籲，民眾應密切留意颱風資訊並做好防颱措施；如在道路上發現枯木、落石等障礙物，請立即撥打110或1999通知相關單位處理。行車時務必保持警覺，注意路況變化，安全第一，確保平安返家。
更多新聞推薦
其他人也在看
新北市明天正常上班上課
鳳凰颱風來襲，中央氣象署已發布海陸警報，全台嚴防豪雨與強風災情。新北市政府依據交通部中央氣象署最新天氣預報資料，並經基北北桃共識，新北市明（12日）尚未列入鳳凰颱風陸上警戒區域，於今天晚上8時宣布明日照常上班及上課。自由時報 ・ 1 天前
颱風鳳凰逼近 台中市11/12停止上班上課
（中央社記者郝雪卿台中11日電）颱風鳳凰逼近，台中市政府今晚宣布，依據交通部中央氣象署資訊，台中已達到停班停課標準，12日停止上班、停止上課。（編輯：謝雅竹）1141111中央社 ・ 1 天前
前輔大校長江漢聲遭人刺傷 檢聲請羈押禁見被告
（中央社記者黃旭昇新北12日電）輔大醫院醫師江漢聲遭醫療暴力攻擊，新北檢今天表示，曾姓被告經訊問後，認涉犯殺人未遂、傷害、恐嚇及違反醫療法等罪嫌，因犯罪嫌疑重大且有反覆實施之虞，已聲請羈押禁見。中央社 ・ 1 天前
台中慈濟醫院推颱風員工托育服務 醫護上班無煩惱
（中央社記者趙麗妍台中12日電）鳳凰颱風來襲，台中市12日停止上班上課。醫護人員仍需正常上班，台中慈濟醫院今天推出員工子女托育服務，醫院圖書館搖身成為兒童樂園，讓醫護人員無後顧之憂，投入病人照護。中央社 ・ 1 天前
中市召開災害應變一級開設 盧秀燕：「鳳凰颱風」風比雨大
台中市政府今天召開鳳凰颱風災害應變的一級開設，氣象署預計預計台中市於今天晚上10時納入警戒範圍，12日暴風圈接觸台中市，市長盧秀燕表示，根據氣象署的預測，這次颱風目前產生出來的特性是風比雨大，請民眾要做好戒備，同時，各單位已禁止民眾登山及到溪流海邊遊玩，請民眾不要前往。自由時報 ・ 1 天前
南投未停班課臉書被灌爆 許淑華：依科學判斷較正確
（中央社記者蕭博陽南投縣12日電）颱風鳳凰來襲，南投縣今天正常上班上課，縣長許淑華臉書粉絲專頁遭不滿網友「灌爆」；許淑華說，能理解部分民眾希望放假，但依科學數據綜合判斷較正確。中央社 ・ 1 天前
林佳龍、吳釗燮惡鬥內幕爆出！ 外交部駁：特定人士不實放話
《鏡週刊》今（12）日報導外交部長林佳龍與國安會秘書長吳釗燮「惡鬥、過招」，等情事。對此，外交部透過新聞稿駁斥，該報導引述特定人士不實放話，不僅誤導社會觀感，也損及國家整體利益及公務體系士氣，且近日屢有不明人士對於外交成果進行無端揣測與扭曲報導，似不樂見台灣外交有所成就。中天新聞網 ・ 1 天前
盼重現台南光榮與自信 陳亭妃完成登記：我就是最強母雞
[Newtalk新聞] 民進黨佈局2026縣市長大選，嘉義縣、台南市、高雄市長初選登記將在14日截止。對此，受到鳳凰颱風影響，民進黨立委陳亭妃今（12）日由辦公室主任代為前往民進黨中央黨部，正式完成2026年台南市長初選登記。陳亭妃強調，「如果沒有最強的母雞，怎麼對抗藍白合？我要用行動證明，我就是那個最強的母雞。」她也說，要讓台南的光榮與自信重現。 陳亭妃表示，她一大早7點就前往七股、將軍、北門、學甲等沿海地區瞭解狀況，因為丹娜絲的重創這些地方已經變得很脆弱，目前各種的防颱措施是否到位，能否承受鳳凰颱風風勢、雨勢的襲擊，要再一次確認。她說，雖然鳳凰颱風轉為輕颱，但是台南人都還在丹娜絲颱風的陰影中，只要聽到由南部直撲，都心有餘悸。 陳亭妃進一步指出，今天因為鳳凰颱風，台南已宣布停班課，所以必須固守台南，因此沒有辦法親自到中央黨部登記，已經委由辦公室主任完成台南市長初選登記，但是她絕對有信心要將台南打造成「行動政府」，除了讓政府動起來、也要讓人民感受到溫暖與力量，因為要讓台南的光榮與自信重現。 陳亭妃留在台南，由辦公室主任代為登記參選台南市長。 圖：陳亭妃辦公室提供 面對2026年藍白合的新頭殼 ・ 1 天前
四川百利天恆藥業因市況延遲香港招股及上市，強調不影響現有業務
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，鑒於當前市場狀況，四川百利天恆藥業延遲香港招股及上市計畫。根據提交香港交易所的文件，百利天恆藥業決定因當前市況而延遲香港招股及上市。該公司強調，延遲香港招股的決定不會影響目前業務。文件指稱，公司和整體協調人正在審慎評估有關全球發售及上市的更新時間表。財訊快報 ・ 1 天前
最大比特幣洗錢案！「財富女神」海撈2000億 逃亡14年倫敦遭逮畫面曝
45歲的中國籍女子錢志敏因涉及國際詐欺與洗錢案，在逃亡近14年後終於落網，而她涉犯的這起案件被認為是「全球史上最大宗的加密貨幣查扣案」之一，英國警方共查獲她不法獲得約61000枚比特幣，以當前幣值計算，超過50億英鎊（約2048億元新台幣）。鏡報 ・ 1 天前
颱風鳳凰來襲 台南市預防性撤離7區93人
（中央社記者張榮祥台南12日電）颱風鳳凰來襲，台南市政府今天表示，截至上午11時30分，台南市預防性撤離7區11里93人，避難收容19人，並封閉9座橋梁。中央社 ・ 1 天前
鳳凰颱風海陸警齊發! 估最快明傍晚從高屏登陸
生活中心／綜合報導鳳凰颱風已經減弱為輕颱，氣象署海、陸警齊發，不過，登陸點再南修，登陸時間也延後，預估明天傍晚到晚間，可能登陸高屏地區，不過受到地形破壞，逐漸減弱，再從東部出海，提醒今天的共伴效應最強，將為東北部、東半部山區帶來大豪雨。民視 ・ 1 天前
11月罕見颱風 盧秀燕籲民眾暫緩上山下海
[NOWnews今日新聞]中央氣象署（10）日發布中度颱風「鳳凰」海上警報，今（11）日清晨5時30分進一步發布海上及陸上警報。台中市政府嚴陣以待，超前部署防災應變作業。市長盧秀燕今主持市政會議表示，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
浪花兄弟相隔15年合體 Darren親手打造髮型遭兒虧像公雞
這次演出不僅音樂合體，造型也充滿巧思，兩人特別挑選英倫品牌皮外套為基底，並說好以浪花為主題各自創作皮衣繪圖，Darren用抽象筆觸展現海浪結合舞台燈光能量，象徵浪花精神不滅；楊常青則以細膩線條描繪海浪與日月星辰，展現時間流動與友情延續，Darren表示：「手繪這件皮...CTWANT ・ 1 天前
驚悚！富商在家遇劫 2匪搜刮600萬財物「餵毒燒炭」圖滅口
台中市西屯區去年（2024）6月發生一起搶劫殺人案，原來是一名謝姓男子和胡姓男子盯上廖姓富商，兩人趁富商住家大門沒關闖進搶劫，搜刮約600百萬元財物，未了更起殺心，利用炭火營造廖男輕生假象，幸好廖男趁機開窗救自己一命，報警處理。台中地檢署近日偵結，依殺人未遂罪起訴謝男，通緝胡男。太報 ・ 1 天前
鳳凰來襲 黃偉哲今早趕赴視察北門等區
[NOWnews今日新聞]中央氣象署顯示今(12)日為鳳凰颱風最接近台灣的期間，受到颱風及其外圍環流影響，各地有局部大雨或豪雨發生的機率。台南市長黃偉哲今(12)日一早前往北門區蘆竹溝漁港、將軍區青鯤...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
鳳凰颱風雨勢趨緩 桃園觀光景點、活動恢復開放詳情一次看
隨著颱風遠離台灣，風雨影響逐漸趨緩，桃園市觀光景點及各項活動陸續恢復正常運作。桃園市觀光旅遊局表示，為確保遊客安全及維持旅遊品質，先前各景點均依防災指引進行預防性休園與設施檢查，目前已完成安全巡檢，並將陸續開放。 小烏來風景特定區宇內溪溫泉及天空步道，今(12)日上午整備環境，預計今日下午13桃園電子報 ・ 1 天前
嚴防鳳凰颱風！台電嘉義區處300人待命 巡視8萬電桿
嘉義地區電力受丹娜絲颱風重創，飽受停電之苦，鳳凰颱風又來襲，氣象署已發布海上陸上颱風警報，嘉義縣、市政府應變中心一級開設，台電嘉義區處12日上午9時全面啟動防颱應變機制，嚴陣以待，有300名人力及各式機具待命動員。中時新聞網 ・ 1 天前
台大生「颱風假」預言翻車！霸氣公布「領取時間、地點」
生活中心／于士宸報導鳳凰颱風來臨前，一名自稱台大大氣系的學生9日在臉書匿名社團發文，賭上自己「大氣系」的招牌，大膽預測並信心滿滿表示「11月12日至14日，台北至少會放兩天颱風假」，甚至霸氣喊話「如果少一天，我就請100份雞排+波霸奶茶」，引起網友熱烈討論。如今，眼看承諾日期首日台北無放假，且鳳凰已逐漸減弱，該網友稍早再度發文、兌現承諾，透露發放雞排「時間及地點」，呼籲大家前往領取。民視 ・ 1 天前
未獲清大科法所續聘 翁曉玲：可問校方我有無被「Fire」
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導媒體報導，身兼立法院司法及法制委員會召委的藍委翁曉玲，已被清大科法所「拔掉」合聘教師的資格，未獲續聘在科技法律研究所任教。對此，翁曉玲今（12）日於立法院受訪時回應，她只是沒開課就被形容成是被解聘，這是不實訊息，「可以去問問看清大，我到底沒有被『Fire』（開除）掉」。針對未再繼續擔任清大教授一事，翁曉玲指出，特定媒體昨天確實對於她在清大科法所沒有合聘這件事情做些報導。但她在清大總共有兩個系所一起合聘，科法所只是她的副聘單位，主聘是在清大通識教育中心。她不諱言，自己擔任立委後分身乏術，一個人要做3份工作，坦白說非常吃力，其實現在就是維持一年回學校開一門課，因為她的主聘是在通識中心，當然還是以通識、大學部的學生開課為主。翁曉玲稱，並非向特定媒體所言她被解聘了，「只是沒開課就被形容成是被解聘，像這樣子的一個不實的訊息，好歹也要自己去做個功課，查證一下」。翁曉玲強調，她現在回清大開課，都是義務性，沒領任何一毛鐘點費。所以在立院工作這麼沉重的情況之下，當然她要做些取捨，也沒有辦法在不同的系所同時開課。最後，她更要各界去向校方求證，「可以去問問看清大，我到底沒有被『Fire』掉，我只是沒在清大科法所合聘，也沒在那裡開課了，當然也是因為之後我也沒時間去那裡開課，從系所的角度做一些安排，對我而言『無傷大雅』，我並不是那麼有足夠的時間，去另外的系所再開課」。原文出處：快新聞／未獲清大科法所續聘 翁曉玲：可問校方我有無被「Fire」 更多民視新聞報導要開倒車？立院初審停砍公務員年金法案 藍白挾多數優勢強硬送出委員會陳培瑜怒拍桌！槓上張啓楷「這1事」 現場火爆畫面曝光藍白聯手"停砍教師年金"送出委員會 綠憂加速基金破產民視影音 ・ 1 天前