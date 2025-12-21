《與惡》中是隨機殺人受害家屬...温昇豪現身中山站沉痛發聲 呼籲8字要注意

温昇豪對隨機殺人事件很心痛。董孟航攝

北捷台北車站與中山站發生隨機殺事件，造成民眾死傷震驚社會。温昇豪與《整形過後》中的女兒李曼唯（Emma）及角色是先天唇顎裂患者的曾向鎮出席羅慧夫顱顏基金會活動，地點就剛好在中山站，温昇豪嘆，近日心情也有受此事影響。

這次事件讓人想起《我們與惡的距離》劇情，劇中温昇豪與賈靜雯的兒子死於無差別殺人攻擊，讓網友再度討論廢死刑爭議。温昇豪僅說心情跟大家一樣沉重，並無針對劇情與事件關聯發表意見，呼籲大家出門在外要「眼觀四方、耳聽八方」。

Emma常逛中山站！被提醒：走路勿滑手機

曾向鎮（左起）、李曼唯Emma、温昇豪出席羅慧夫顱顏基金會活動。董孟航攝

胡小禎與李進良的女兒Emma也說，近日家人有提醒她，走在路上要小心、不要一直滑手機。她平常也很喜歡到中山站附近逛街，最近群組中大家也都說要減少出門，但也認為此事並非特定地點的問題。



