《與惡》中「養出殺人犯」台詞掀熱議 謝瓊煖見北捷殺人案嘆：事件是獨立的

謝瓊煖回應網友針對北捷殺人案的討論。董孟航攝

北捷台北車站、中山站發生兇嫌張文無差別隨機殺人事件，讓人想起《我們與惡的距離》劇情，由於張文已身亡，住桃園的父母急奔台北的畫面，也讓網友挖出當年劇中飾演殺人犯媽媽謝瓊煖的台詞。謝瓊煖22日出席《豆腐媽媽》首映，也回應網友討論。

謝瓊煖當年在《與惡》劇中悲喊：「全天下沒有一個爸爸媽媽，要花20年去養一個殺人犯。」而如今張文的父母、家庭背景也被討論。謝瓊煖則認為，每個事件都是獨立的，好像類似但也不同，對她來說，「我不會把演過的角色帶入現實生活裡面。」

廣告 廣告

謝瓊煖也呼籲：「不要過度擴大事件，可以去了解，但不要過度表達自己意見，因為我們都不是當事人，把生活過好，學習保護自己，或是去上一些急救課，還有在公眾場所不要一直看手機。」

謝瓊煖（左起）、洪都拉斯、藍葦華、陳仙梅在《豆腐媽媽》中是一家人。董孟航攝

也有網友點出，《角頭》系列電影有「教壞小孩」嫌疑，片中北館「五虎將」之一的黃尚禾也有演出《豆腐媽媽》，他認為，事件與電影應該要分開來看，用這次事件評判《角頭》，「有點不公平」。

黃尚禾繼續指出，《角頭》這類題材的影視作品，「我們不拍別人也會拍，現在網路平台那麼多，作品傳達出來，只是創作人想表達的，不應該是這樣的原因造成社會恐慌。」

黃尚禾喊話遇事要保護自己。董孟航攝

黃尚禾認為，應該將重點放在「為何發生這事情？」以及遇到狀況時該怎麼辦，建議趕緊跑開現場，「不要逞英雄，安全超級重要。」如果一定要反擊，記得先攻擊對方的手，讓對方也沒有武器可以攻擊。



回到原文

更多鏡報報導

《與惡》中是隨機殺人受害家屬...温昇豪現身中山站沉痛發聲 呼籲8字要注意

台8女星潘奕如揭與曾馨瑩20年閨密情 進郭台銘豪宅借10萬華服！吐露緊張心聲

張書偉閃兵神隱「鬧出兩條人命」 謝京穎懷雙寶揭「意外」心情！公司喊話：踏實過日子