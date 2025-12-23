「與惡」名言被重提 謝瓊煖談北捷案：學會保護自己！

娛樂中心／李筱舲報導



19日傍晚北捷傳出煙霧彈攻擊和隨機傷人事件，至今已釀4死11傷，這起社會案件也不僅震驚全國，也引起國人對社會安全的關注與討論。過去曾在戲劇飾演加害者家屬的演員謝瓊煖，當年在劇中的台詞也再度引發討論。昨（22）日她出席民視新戲《豆腐媽媽》首映會時，感嘆表示「我們應該不過度去擴大這個事件，因為我們都不是當事人，最重要的是學會保護自己」。





當年「花20年養殺人犯」名言被重提 謝瓊煖回應「北捷案」籲：學會保護自己！

民視最新八點檔《豆腐媽媽》昨（22）日舉行盛大首映會，演員謝瓊煖（左1）、洪都拉斯（左2）、藍葦華（右2）、陳仙梅（右1）盛裝出席。（圖／民視新聞）

民視最新八點檔《豆腐媽媽》昨（22）日舉行盛大首映會，現場星光閃閃，演員們謝瓊煖、洪都拉斯、藍葦華、陳仙梅等皆盛裝出席，而曾在台劇《我們與惡的距離》中飾演加害者母親的謝瓊煖，當年「全天下沒有一個爸爸媽媽，要花20年去養一個殺人犯」的台詞更是道出加害者家屬撕心裂肺的情緒，近日台灣發生隨機攻擊事件，這句台詞也再次被觀眾討論。在媒體受訪時，她也表示：「我是覺得每一件事情都是獨立的啦，雖然好像類似，但是對我來說，我是不會把演過的角色去帶入到現實生活裡面」。

當年「花20年養殺人犯」名言被重提 謝瓊煖回應「北捷案」籲：學會保護自己！

演員謝瓊煖曾在戲劇中飾演加害者母親，昨日在媒體受訪時也被問及台灣近日發生的隨機攻擊事件。（圖／民視資料照）

對於近期的隨機傷人事件，謝瓊煖坦言：「我是覺得，我們應該不過度去擴大這個事件，就是去了解這事件可以，但不需要去分享，或者是在社群媒體上面去過度的表達自己的意見，因為我們都不是當事人。」她認為最重要的「還是先把生活過好，並學習怎麼保護自己」，也提醒大眾在公共場合需提高警覺，別一直低頭滑手機，可以去上急救相關課程，都是實際可行的自保方式。她也強調，每個人應該回到生活本身，照顧好自己與身邊的人。





當年「花20年養殺人犯」名言被重提 謝瓊煖回應「北捷案」籲：學會保護自己！

當年謝瓊煖在劇中「全天下沒有一個爸爸媽媽，要花20年去養一個殺人犯」更是道出加害者家屬撕心裂肺的情緒。（圖／翻攝Youtube頻道《公視戲劇 PTS Drama》）





原文出處：當年「花20年養殺人犯」名言被重提 謝瓊煖回應「北捷案」籲：學會保護自己！

