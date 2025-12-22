《與惡》成加害者家屬 謝瓊煖談北捷案：事件都是獨立的

洪都拉斯、謝瓊煖出席八點檔《豆腐媽媽》首映記者會。（圖／民視提供）





北捷19日發生一起嚴重傷人事件，一名27歲通緝犯張文在捷運台北車站、中山站投擲煙霧彈、持利器隨機傷人，最後釀成4死的悲劇，不少人也將矛頭指向張文的雙親。對此，曾在《我們與惡的距離》中飾演殺人犯母親的謝瓊煖，今（22）日出席《豆腐媽媽》首映記者會，也分享自身看法。

謝瓊煖坦言，「我是覺得每件事情都是獨立的，雖然好像類似，對我來說我是不會把演過的角色帶到現實生活裡面。」她認為不該擴大事件，「去了解事件可以，但不需要去分享，或是在社群媒體上過度表達自己意見，畢竟我們都不是當事人。」

謝瓊煖進一步提到，「就是把自己的生活過好，我覺得可以學習怎麼保護自己，或是可以去上急救課。」最後更補充，「在公共場所不要看手機，我是提醒自己。」

