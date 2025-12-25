《與惡》「沒父母要養殺人犯」遭濫用！主播揭真實涵義

《與惡》殺人犯母親的台詞遭濫用，主播宋燕旻（右）揭真實涵義。（圖／杜宜諳攝、羅永銘攝）

台北捷運19日發生攻擊事件後，嫌犯的家世背景紛紛被翻出，其父母也在日前公開下跪道歉。而事件爆發後，熱門戲劇《我們與惡的距離》再度受到討論，但主播宋燕旻認為台詞「全天下沒有一個爸爸媽媽，要花個20年去養一個殺人犯」遭到濫用，直言不該成為擋箭牌。

，

宋燕旻日前在社群表示，那段台詞已經被濫用跟放大解讀，雖然認同沒有父母會想養出殺人犯，但反思父母是否真的有給孩子一個正確的環境，「指的不是家裡多有錢，而是教育跟愛」。她認為成年人本該為自己的行為負責，也罪不及家人，不過，她希望「每個選擇生小孩的人請好好養你的孩子，不要溺愛，也不要用愛來讓自己盲目」。

廣告 廣告

提到嫌犯的媽媽宣稱已2年未見孩子，卻在2年內共匯款82萬元給嫌犯，讓宋燕旻不忍直言：「面對一個不去找工作的孩子，家庭的作用只剩下母親一次又一次的匯款。」然而，一個人變壞的原因太多，可能還包含同儕、社會環境等，「家庭其實只佔其中一小部分。但我真的希望，每個家庭至少能扮演那個不再替錯誤買單的角色」。

宋燕旻強調，不是包庇，不是無限支援，更不是用「他是我小孩」來合理化一切，真正的愛是懂得劃清界線，在該放手的時候放手，「因為沒有界線的愛，最後傷害的不只是一個人，而是整個社會」，因此她總結：「家庭能給的，應該是要讓孩子有能力，不伸手，勇敢面對自己的人生，而不是毀滅式的傷害任何人。」

對此，有不少網友表達看法：「我不拒絕理解現實與複雜，但我拒絕用旁人的理性去抹掉受害者與家人的痛」、「可是沒有父母金援，下一餐在哪都不知道，還有力氣計畫那些事情嗎」、「希望主播能呼籲大家，理性的不去追殺他的父母。但，有孩子的人，務必多多主動關心孩子，很可能一些些的關懷都能避免孩子走上這樣的路」、「實在不想看到媒體播出父母下跪的畫面了……看來大家還是沒有get到《與惡》想要傳達的訊息」。

更多中時新聞網報導

振永打郭子乾兒 被誇胸肌結實

Lulu再掌《紅白》強調主持不會3＋1

BLACKPINK 韓流推向頂流