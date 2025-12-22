《與惡》演殺人犯媽媽 謝瓊煖看隨機攻擊案：要學習保護自己

謝瓊煖《豆腐媽媽》首映。（圖／民視）

張文隨機攻擊造成四死十一傷，引發各界恐慌，謝瓊煖今（22日）出席民視《豆腐媽媽》首映會，坦言心情沉重，過去她在 《我們與惡的距離》 演出殺人犯的媽媽，她表示：「每一件事情都是獨立的，雖然好像類似，但對我來說，我不會把演過的角色帶入現實生活。」

謝瓊煖在《我們與惡的距離》中，有句經典台詞「全天下沒有一個爸爸媽媽，要花二十年去養一個殺人犯」，她也呼籲大眾，在社群上保持理性，不要過度擴大，「了解可以，但不要在社群媒體大量分享、急著表達自己的意見，因為我們都不是當事人。」她認為社會悲痛之餘，現在該做的，是學習應對方式，「學習怎麼保護自己，或是去上急救課，在公共場合不要一直滑手機，多留意周遭狀況。」

此外，部分網友認為《角頭》等黑道電影，內容充斥暴力，恐帶壞社會風氣，曾演出《角頭》的黃尚禾認為，電影與現實是不同的，若因為這樣的事情限制作品類型，「我覺得這樣對創作者其實有點不公平」。

對於大眾討論事發的第一反應，應學會自保，黃尚禾表示贊同，「我很高興看到很多人分享『第一時間要跑，不要逞英雄』，安全真的超級重要。」如果手邊有可利用的物品，他認為是以防禦優先，若情況必須反擊，應設法讓對方失去攻擊能力。

《豆腐媽媽》明晚首播。（圖／民視）

