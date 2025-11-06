《與惡Ⅱ》神預言薛仕凌閃兵 楊貴媚欣慰他勇敢面對
擁有3座金鐘獎、2座金曲獎的金鐘視帝薛仕凌近日捲入閃兵案，日前主動到案說明，以30萬交保。巧的是，他在《我們與惡的距離Ⅱ》中，有一段劇情就是閃兵；劇中楊貴媚飾演的媽媽想說服薛仕凌飾演的兒子逃兵役，還想要求周渝民飾演的醫生幫忙做假醫療證明，劇情與時事神巧合。楊貴媚6日出席公益活動，苦笑表示：「戲如人生，拍的時候也不知道是這樣。」
演藝圈閃兵連環爆，楊貴媚表示，她前陣子不在台灣沒留意，這兩天才知發生什麼事，對於劇中兒子薛仕凌也捲入，她直言「什麼原因不太清楚」，但很欣慰他能用成熟的心態面對這件事，「很勇敢，覺得很棒，畢竟人的身體每個階段都不太一樣，發生什麼狀況我不知道，也不太清楚過程，但願意面對就是成熟男人的心態」，她希望大家給這些閃兵的人一些時間，讓他們去處理。
希望藝術歸藝術
她說戲殺青後，和薛仕凌偶爾還是有互動，在活動上會遇見，「他是一個暖男，工作上看到他的努力認真，也是個滿安靜的人」。有人提議追回涉閃兵案藝人的三金獎座，楊貴媚低調表示：「我覺得無論是金鐘、金馬獎，都是良性競爭，應該尊重評審，不要因為這些事，就像我們常說的，藝術跟政治不要掛在一起，也希望用這樣心態去對待我們的工作，因為每個節目、作品大家都付出很大的心血。」
被繼續追問，她面有難色坦言不知道怎麼回答，「我上次回應捷運阿嬤被踹事件，在網路上被罵到不行。畢竟現代這社會很多人思維不太一樣，我接受人家罵我，我也認了，因為我對老人和小孩沒有抵抗力，總是會希望我們自己家裡的老人、小孩都好好的」。
