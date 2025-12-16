《與惡2》《我們的藍調時光》都有她 詹子萱入選「DAZED ASIA 100」百大人物

演完背負童年創傷的《我們與惡的距離2》，詹子萱想挑戰更多角色 ( CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）。

2025 年是演員詹子萱作品大豐收的一年，成功入選由英國指標文化季刊《DAZED》韓國團隊策劃的「DAZED ASIA 100 2025」，成為亞洲青年創作者之一。除此之外，她也有多部橫跨寫實、喜劇與跨國合作的影視作品。

這一年，詹子萱迎來驚人的角色跨度，作品包含備受期待的《我們與惡的距離2》中背負童年創傷的輔導老師「簡齊蕙」；在《監所男子囚生記》挑戰與自我性格截然不同的社工師；並於港劇《存酒人》中化身酒吧調酒師。即將推出的催淚作品《我們的藍調時光》有許多哭戲，「最大的收穫是不管是角色或是我自己，好像因此都變得更強大了一點。」

詹子萱笑說自己就像「打不死的蟑螂」，不追求完美，而是希望透過被看見的機會。 (甯聚力文創提供）

作品多產，而回顧 2025 年的整體狀態，詹子萱形容自己像是一次「進化」，不僅抗壓性提升，學習很多，逐漸找到自在的表演平衡。她將演員身分看得直率，說沒有那麼複雜，就是在每一個當下盡力完成角色，然後繼續挑戰、突破自己。她笑稱自己像「打不死的蟑螂」，不追求完美，而是希望透過被看見的機會，成為一座橋樑，讓更多人看見作品背後的文化與作品。她也喊話未來也想挑戰反派、殺人犯，持續突破自我邊界。

談到第一時間得知入選 DAZED ASIA 100 的心情，她坦言：「開心啊！年末前收到的一個好消息！」由於《DAZED》本來就是她長期關注、也非常喜歡的國際文化媒體，當通知來臨時，心情既驚喜也充滿感謝。

