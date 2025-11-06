《與惡2》早預言？薛仕凌疑造假病歷閃兵 楊貴媚嘆：是巧合

藝人薛仕凌4日主動赴新北地檢署自首過去曾閃兵，後以30萬元交保。巧合的是，他曾在《我們與惡的距離2》中飾演被母親勸說偽造病歷逃避兵役的角色，對於如今戲劇情節與現實狀況呼應，在劇中飾演薛仕凌母親的資深演員楊貴媚6日出席公益活動時，首度對此事發表看法。

楊貴媚 （左） 與 導演葉天倫（右） 6日出席 「凝聚愛．撐起家的形狀－20 週年募款專案啟動記者會」。（圖／記者郭竹倩 攝）

楊貴媚低調表示，雖然不清楚薛仕凌閃兵的前因後果，但認為他目前已用成熟的心態勇敢面對，「人的身體每個階段不太一樣，我不太清楚他（閃兵）的過程，但他願意面對（自首）心態是成熟的，希望大家可以給這些閃兵的人一些時間去處理。」

廣告 廣告

針對《我們與惡的距離2》中，楊貴媚飾演的角色曾勸說薛仕凌造假病歷逃兵，如今竟與現實情況雷同，她認為應該只是巧合，「戲如人生嘛，在拍攝的時候，也不知道實際狀況是這樣。」並提到拍完該劇後，偶爾會在活動上遇到薛仕凌，認為他是個在工作上相當努力、認真的暖男。

楊貴媚認為薛仕凌是個在工作上相當努力、認真的暖男。（圖／記者郭竹倩 攝）

楊貴媚熱心公益。（圖／記者郭竹倩 攝）

回顧此事，薛仕凌5月出席時尚活動時曾提及，大學畢業時原本要去當兵，卻因檢查出遺傳性高血壓而三度體檢免役。他當時表示醫生告訴他要注意血壓問題，「他們說那個好像是危險性的。」也提到身體狀況，「現在還好，我不用吃藥，可是他們就是說要觀察。」

然而，4日他卻主動前往新北市永和警分局自首曾逃避兵役，經檢察官指示後直接帶往地檢署應訊，外界則推測他可能涉及找人代辦體檢或偽造相關文件，目前全案仍待進一步調查與釐清。

延伸閱讀

粿粿婚變范姜彥豐！黃國倫、寇乃馨住2億愛巢 竟因「粉紅臥室」險分房

不只偷吃粿粿？王子被爆美國行疑「想當免費仔」省旅費

王子偷吃粿粿形象翻車！ 2年前喊「感情觀被動」被酸爆