《與惡2》神準預言！薛仕凌成閃兵族慘翻車 「媽媽」楊貴媚發聲了

繼Energy前成員唐振剛10月28日前往新北地檢署自首閃兵，男星薛仕凌4日也主動赴新北地檢署自首，訊後以30萬元交保。隨後有網友發現，薛仕凌出演《我們與惡的距離2》時，劇中母親楊貴媚曾說服他偽造病例閃兵，沒想到如今劇情卻與現實生活有巧妙雷同，對此，楊貴媚今（6）日出席活動也回應了。

薛仕凌與楊貴媚在《我們與惡的距離2》飾演母子。（圖／CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）

楊貴媚今（6）日出席天主教中華聖母基金會「公益20周年募款專案」記者會，被問到薛仕凌捲入閃兵風暴一事，表示兩人偶爾會在工作場合碰到，自己則不清楚對方為何閃兵，不過對於薛仕凌願意用成熟心態正視此事，楊貴媚給予肯定：「很勇敢、很棒。」喊話外界給予這些閃兵藝人一些時間去處理與消化自己的狀況。

薛仕凌在《我們與惡的距離2》出身政治世家，楊貴媚則飾演薛仕凌母親「高張玉敏」一角，劇中她為了讓兒子畢業直接進入政壇，不僅曾試圖說服他閃兵，還要求周渝民幫忙偽造病例，沒想到如今薛仕凌真的捲進閃兵風暴，對此，楊貴媚感嘆「戲如人生」，但一切應該只是巧合。

