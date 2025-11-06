《與惡2》神預言薛仕凌涉閃兵！「媽媽」楊貴媚欣慰他主動面對

楊貴媚今出席公益活動被問及劇中兒子薛仕凌疑閃兵一事。（圖/中時資料照、林淑娟攝）

兩屆金鐘視帝、擁有3座金鐘獎及2座金曲獎的薛仕凌也捲入閃兵案，日前主動到案說明，以30萬交保。巧的是，他在《我們與惡的距離Ⅱ》中，有一段劇情就是在談閃兵。劇中楊貴媚飾演的媽媽「高張玉敏」想說服薛仕凌飾演的兒子「高政光」逃兵役，畢業後直接投入政壇，還想要求飾演醫生的周渝民幫忙做假的醫療證明，劇情又與時事神巧合。楊貴媚今（6日）出席天主教中華聖母社會福利基金會公益活動時被問此事，苦笑表示：「戲如人生。拍的時候也不知道是這樣。」

演藝圈閃兵案連環爆，楊貴媚表示，她前一陣子不在台灣沒留意，這兩天才知道發生什麼事，至於飾演過兒子的薛仕凌也捲入，她直言「什麼原因不太清楚」，但很欣慰他能用成熟的心態面對這件事，「很勇敢，覺得很棒，畢竟人的身體每個階段都不太一樣，每個階段發生什麼狀況不知道，也不太清楚過程，但願意面對就是成熟男人的心態。希望大家可以給這些閃兵的人一些時間，讓他們去處理」。勇敢面對很重要，這是他成熟心態。

她說戲殺青後，和薛仕凌偶爾還是有互動，在活動上會遇見，「他是一個暖男，相信工作上看到他的努力認真，也是個滿安靜的人」。對於有提議追回涉入閃兵案藝人的三金獎座，楊貴媚表示：「我覺得無論是金鐘、金馬獎，都應該是良性競爭，每一年評審、評選的作品主題都不一樣，應該尊重評審，不要因為這些事，就像我們常說的，藝術跟政治不要掛在一起，也希望用這樣心態去對待我們的工作，每個節目、作品大家都付出很大的心血」。

進一步被追問是否覺得應該「一碼歸一碼」？她面有難色表示，不知道怎麼回答，因為上次她被回應「阿嬤捷運被年輕人踹」的新聞，就在網路上被罵到不行，畢竟現代這社會很多思維不太一樣，「我也接受人家罵我，我也認了。那位阿嬤的確不乖，但換作是我們家的長輩，也不會希望他跟人家有肢體上的衝突，且現在有很多長輩乖與不乖之間很難掌握。因為我對老人和小孩沒有抵抗力，總是會希望我們自己家裡的老人、小孩都好好的」。

