《與惡2》神預言薛仕凌閃兵 「媽媽」楊貴媚緩頰「給一點時間」

【緯來新聞網】藝人薛仕凌近日主動向新北地檢署自首，坦承曾與「閃兵集團」聯繫，但強調並未使用該集團方式免役，仍引發各界熱議。巧合的是，薛仕凌主演的新劇《我們與惡的距離2》中，他飾演的角色正是被母親說服「逃兵役」的青年，劇情與現實不謀而合，宛如「神預言」。在劇中飾演他母親、議員「高張玉敏」的資深演員楊貴媚，今（6日）出席天主教中華聖母基金會「公益20周年募款專案」記者會時，首度回應此事。

楊貴媚為薛仕凌閃兵一事緩頰說：「給一點時間」。（圖／記者王人傑攝）

楊貴媚表示：「他逃兵的原因我不太清楚，但很開心他用成熟的心態去面對，很勇敢、很棒。」她強調，人的身體每個階段狀況不同，「他願意面對，是成熟男人的心態，也希望大家給這些人一些時間去處理。」她也坦言，拍完《我們與惡的距離2》後，仍偶爾在活動中遇見薛仕凌，形容對方「是個暖男，工作時安靜又認真」。

楊貴媚、導演葉天倫出席天主教中華聖母基金會「公益20周年募款專案」記者會。（圖／記者王人傑攝）

楊貴媚感嘆「人生如戲」，有時戲劇情節會與現實不期而遇，「這都是巧合」。對於外界議論是否應撤回閃兵藝人過去的金鐘獎榮譽，她未正面回應，但語重心長地呼籲社會能以理解與包容看待此事。

