與惡2》薛仕凌閃兵役「媽媽」楊貴媚6日機智發聲：他有勇敢面對

楊貴媚與葉天倫導演出席公益活動，楊貴媚被問薛仕凌閃兵役，機智回說：他有勇敢面對 /記者倪有純攝影

出席天主教中華聖母基金會20周年活動，楊貴媚在「我們與惡的距離2」動歪腦筋，說已買通醫師，要兒子薛仕凌裝精神病，跳過當兵從政，遭兒子喝斥犯法「妳這是教唆偽造文書」。

網友形容「戲如人生」，楊貴媚機智反應，表示拍攝時她也不知道，「都是巧合啦 」。

陷入逃兵役風波，兒子主演的《我們與惡的距離2》劇情中，媽媽希望他偽造病歷逃避兵役，如今成了神預言。飾演媽媽角色的楊貴媚，6日出席記者會時表示，不清楚前因後果，「但很開心他用很成熟的心態、很勇敢面對這件事情。」