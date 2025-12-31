《與惡II》毫無懸念稱霸！2025年度觀看榜揭曉 《咒術迴戰》1月強勢回歸

《我們與惡的距離II》登上CATCHPLAY+影音平台今日揭曉2025年度觀看排行榜冠軍。CATCHPLAY+提供

CATCHPLAY+影音平台今日揭曉2025年度觀看排行榜，台劇與好萊塢神片平分秋色。非電影類由旗艦台劇《我們與惡的距離II》毫無懸念奪冠，該劇以橫跨20年的敘事深度探討社會議題，精湛詮釋引發全台討論熱潮。電影類則由黛咪摩爾金球獎封后之作《懼裂》強勢登頂，這部探討容貌焦慮的肉體恐怖神片，自上架以來熱度持續整年，成功抓住觀眾眼球。

《都市懼集》穩居前三展現台劇實力 阿湯哥、玄彬影帝作品強勢入榜

在非電影類排行榜中，妮可基嫚主演的間諜影集《特種部隊：母獅》位居第二，而主打「沒有鬼的恐怖故事」的短影音台劇《都市懼集》則穩坐第三名。其他入榜佳作還包括席維斯史特龍的《塔爾薩之王》、深刻描繪關係的《親密之海》及諜報劇《CIA倫敦辦公室》。值得注意的是，今年11月才上架的《石油天王》迅速衝進前十名，展現驚人爆發力。

電影部分，除了榜首《懼裂》，第二名為阿湯哥經典系列最終章《不可能的任務：最終清算》《侏羅紀世界：重生》則緊追其後。南韓男神玄彬憑藉奪下青龍影帝的戰爭鉅作《哈爾濱》挺進第四名。此外，奧斯卡最佳影片《艾諾拉》、港產犯罪片《九龍城寨之圍城》與《誤判》也紛紛擠進年度前十名，顯示觀眾對動作與高品質劇情片的喜愛。

CATCHPLAY+ 2025電影類排行榜。CATCHPLAY+提供

CATCHPLAY+ 2025非電影類排行榜。CATCHPLAY+提供

新聞直播頻道TVBS穩坐第一 2026跨年與奧斯卡前哨戰接力登場

CATCHPLAY TV頻道數目前已突破80台，數據顯示觀眾對即時新聞高度關注，由「TVBS 55新聞台」穩坐收視第一，東森、民視、台視等新聞頻道亦表現亮眼。除了新聞，紀實類的BBC Earth與娛樂類的TVBS 42歡樂台也是觀眾日常首選。

展望2026年，CATCHPLAY+將持續推出精彩內容。TVBS歡樂台將於今（31）日晚上7點直播《2026桃園On Air跨年晚會》，陪觀眾倒數迎接新年。隨後，被譽為奧斯卡前哨戰的《第31屆評論家選擇電影獎》將於1月5日早上8點於ROCK Entertainment頻道獨家直播。

動漫迷最期待的《咒術迴戰 死滅迴游前篇》與《我推的孩子》第二季也將於1月陸續上架，開啟新一年的追劇熱潮。

《咒術迴戰 死滅迴游前篇》將於1月陸續上架。CATCHPLAY+提供



