與愛人進浴室享受浪漫 LUSH的沐浴時光很濃情

LUSH用手工與心意，打造出充滿愛意的沐浴時光，心心相印浴鹽NT$750（嵐舒提供）

在充滿自動化、AI和機器生產的時代，大量無靈魂的禮物最終逃不了被丟棄的結果，今年不妨進入浴室，沉浸在LUSH所打造的放鬆時光裡吧！各種有形的愛心化作沐浴夥伴，包括我的最愛汽泡彈、玫瑰人生汽泡彈、浪漫情書汽泡彈、愛的告白泡泡浴芭；無形卻一聽命名就讓人臉紅心跳的心心相印浴鹽、小天鵝婚戒香氛皂，每款用心製作的手工禮物，都是能對摯愛表達心意的精心之選。

愛的告白泡泡浴芭。NT$550（嵐舒提供）

小天鵝婚戒香氛皂。NT$200 / 100g（嵐舒提供）

埃及豔后曾以驢奶浸浴，打造尊貴柔嫩的皇室肌膚，「心心相印浴鹽」則以椰奶、豆奶與燕麥奶調配而成，讓泡澡後肌膚柔嫩更有吸引力；趣味可愛的「與你蕉心泡泡馬卡龍」使兩人的泡澡時光是你懂我也懂的會心一笑，還有什麼情緒比這樣的沈浸更有重量與價值？

我的最愛汽泡彈。NT$350（嵐舒提供）

玫瑰人生汽泡彈。NT$290（嵐舒提供）

「愛的告白泡泡浴芭」有把愛神的箭，無論你把它指向誰，都祝福能百發百中，比丘比特射的箭更準！象徵永恆愛情的天鵝化身成「小天鵝婚戒香氛皂」後，能讓你與摯愛在一同感受香氣縈繞之時，更容易將浪漫心意傳到對方心中。

浪漫情書汽泡彈。NT$280（嵐舒提供）

與你蕉心泡泡馬卡龍。NT$550（嵐舒提供）

