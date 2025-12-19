與愛貓同居的療癒烏托邦!新北三重16坪中古屋翻新，化身現代風寵物宅

編輯 張若蓁｜圖片提供 逸喬室內設計

一人兩貓的小日子平淡、幸福，但想要讓人貓都能過得更舒適療癒，就需要透過室內設計協助。室內坪數16坪的小宅，是一間屋齡已逾10年的中古屋，逸喬室內設計以現代風輔以弧形語彙，將貓通道與日常機能共融，整個空間有如人貓共居的療癒烏托邦。



獨立玄關以深灰色石英地磚奠定沉穩基調，銜接處的弧形切割線條與通往室內的造型門相互呼應。灰色特殊塗料延伸於壁面，搭配理性的幾何懸浮櫃，透過俐落線條為現代簡約主軸揭開序幕，同時也有效避免貓咪衝出家門。進入公領域，電視牆引導入室動線，特殊塗料所鋪陳的表面，蘊含內斂層次，延展的設計也在無形中放大空間尺度。貓通道沿樑周圍規劃，讓貓咪們可以在空間中自在穿梭，也在無形中修飾樑體存在感。因應屋主居家辦公需求，設計師特別於貓通道規劃了機關，讓屋主在進行線上會議時，能暫時將貓咪安置於臥室內，達到優雅又不打擾的隔離效果。



私領域以架高地坪作為過渡，暗示場域間的轉換與分界。主臥室隔間則採用茶玻設計，在通透中延展視覺深度，同時以半隱的質感，保留適度的私密性。因屋主期待擁有機能完善的玄關落塵區，設計師大幅調整原有格局，引用日式住宅的三分離衛浴概念，將淋浴區與馬桶區分離配置，既為玄關讓渡出寬敞完善的落塵空間，完全乾濕分離的設計也讓使用體驗更為自在舒適。



設計師將貓咪的柔和曲線轉譯為空間語彙，以大量弧形元素鋪陳於地面、牆面與天花，既柔化純色基調的冷冽，也延展了視覺的深度。搭配通透的玻璃隔牆，讓小坪數的格局瞬間開闊。

