與所有被害人達成和解！ 黃子佼涉持兒少性影像二審改判獲緩刑

黃子佼涉持有2259部兒少性影像，二審改判1年半、緩刑4年。（圖：黃子佼臉書）

藝人黃子佼被控在「創意私房」論壇，購買2259部兒少性影像案，被判8月徒刑。全案經上訴，黃子佼積極和所有被害人達成和解，台灣高等法院今天（25日）改依違反《個人資料保護法》，判決黃子佼1年6月徒刑，緩刑4年，應服180小時義務勞務，參加3場次法治教育，全案還可以上訴。

台北地院一審認為，黃子佼購買性影像數量不少，他的犯行自然提高兒童及少年成為性剝削對象的危險性，考量他尚未與被害人和解，台北地院一審依《兒少年性剝削防制條例》持有兒童及少年性影像罪，判處黃子佼8月徒刑，併科罰金10萬元，罰金如易服勞役，則以1000折算1日。

廣告 廣告

台北地檢署另外查獲黃子佼還持有其他未成年人性影像，高院二審併案審理，被害人也從35人增加為47人。案件上訴審理期間，黃子佼開始和被害人談和解。

二審宣判前夕，黃子佼透過律師發出聲明，強調已和所有被害人達成和解，並表示對於當年所做的錯事，已深刻且誠摯悔悟，訴訟過程中造成受害者身心再次受創，深表歉意。聲明並表示，有被害人甚至具狀向法院陳報相關案情已遭過度放大及渲染，被害人也明白黃子佼犯案時為修正條例施行前，法律明令禁止前始有的行為。

全案經上訴，台灣高等法院今天改依《個人資料保護法》判刑1年6月，緩刑4年，須提供義務勞務180小時及接受法治教育3場。

◆被告未經審判證明有罪確定前，推定其為無罪。

◎遭受性侵害、性騷擾，撥打110報案

◎113專線，求助專業社工人員