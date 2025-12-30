與教師團體對話 林國漳：教育不足造成政壇或認同問題

信賴之友會全國教師後援會暨宜蘭教師團體，今天拜會民進黨宜蘭縣長參選人林國漳(中)，針對宜蘭教育願景對話。(記者游明金攝)

〔記者游明金／宜蘭報導〕信賴之友會全國教師後援會暨宜蘭教師團體，今天拜會民進黨宜蘭縣長參選人林國漳，針對宜蘭教育願景對話。林國漳說，台灣教育還有許多需要改革，有些教育的不足，造成現在政壇或是一些認同產生問題，而有關民主化、本土化部分，教材應增加一些篇幅，讓學生可以從小了解民主過程。

林國漳指出，教育是百年大計，台灣的教育有好、有壞，好的是台灣人開始受教育後，民主素養提升了，但也有不足地方，造成現在政壇或是一些認同產生問題，這都跟教育有很大關係。

林國漳認為，宜蘭的教育環境相對比較好，教育政策都維持比較開放態度，這與傳統黨國教育思想完全不同，宜蘭最早有實驗教育，包括全台首創的「公辦民營」學校，不再用傳統教科書方式教小學生，讓學生可以在更活潑、快樂的環境中成長學習，這是宜蘭很好的傳統。

他說，宜蘭的學校也是最早「沒有圍牆」的學校，當時有人覺得沒圍牆不安全，怕外人隨便進來，但沒有圍牆反而更安全，因為他是開放的，但沒有死角，現在全國很多校園都採用這種興建方式，宜蘭的教育很多領先全國，很多人來宜蘭學習學校怎麼蓋、學習公辦民營流程等。

林國漳表示，台灣教育還有很多地方需要改革，民主化、本土化部分，在教材中是否能增加一些篇幅？讓學生從小開始了解民主過程，此外，學習母語包括台灣話、客家話或原住民語，應該從學齡前、國小、國中、高中到大專院校都有努力空間，希望大家給他更多好意見，讓我們把宜蘭教育環境做得更好。

