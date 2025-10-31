與新壽分手費估40億 李四川：希望農曆年前與輝達簽約
輝達（NVIDIA）海外總部確定落腳北士科T17、T18，台北市政府與新光人壽（新壽）正在協商合意解約的金額；台北市副市長李四川今天（10/31）表示，新壽已繳32億元，加上一些大項約8億，解約金約40億左右，希望農曆年前能跟輝達簽約。
李四川今天出席道安會報前接受採訪，他表示，昨天地政局和法務局初步跟新壽協商，新壽有提一些成本大項，算起來，金額跟上一次估的8億差不多，至於大項包含什麼內容，要等下禮拜才知道。
據《自由時報》報導，新壽已繳的費用包括權利金29.93億元、地租2.8億元、履約保證金3.6億元，總計36.38億元，其中3億元是支票，實際金額約32億；新壽另外提出設計費、監測費、專案管理費，以及契約規範轉嫁新壽的稅金等共8億，總金額約40億元。
李四川表示，現在大概有3件事，第1是跟新壽解約，解約完才能簽約；簽約時，輝達必須要有投資計畫書，且要經過審查，輝達表示，製作計畫書差不多要2個月，計畫書可以跟都市計畫並行，而都市計畫需要公開展覽1個月，因此初估在3個月內可以完成簽約跟都市計畫變更。
李四川說，市長蔣萬安希望最晚在明年中簽約，也要求團隊盡快，他跟所有幕僚表示，希望在農曆過年前完成簽約。
至於外傳新壽放手的原因，是因台積電創辦人張忠謀、宏碁集團創辦人施振榮勸說，李四川則回應「不知道」。
