與新壽分手T17、T18近了？李四川：下週應能解約

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市政府與新光人壽解約T17、T18進度較原先預定落後，副市長李四川今(21日)受訪說，昨晚已經取得共識，今天上午新壽已經正式送公文，市府審核無誤後預計今下午新壽可以召開臨時董事會，下週就能解約。

李四川今上午參加台北市內湖區石壁潭社會住宅1區統包工程開工典禮，會前受訪表示，昨天晚上已與新壽就相關條文，是否採用公文方式說明取得共識，今上午新壽會發文來，市府法務局、地政局如果沒有意見，也會有正式回文。

他說，如果都沒有問題，新壽預計下午召開臨時董事會，這樣的話下週就會簽訂解約協議書，「所以我想這件事情應該是有一個好的結果」。

媒體也關注，輝達是否於台北設立子公司？李四川說當然鼓勵輝達設子公司，這對往後公司運作、營運的生產鏈，以及對台北市甚至台灣在AI產業上有很大幫助；那天會面也建議是否在台北設立子公司，對方也說會朝這方向來申請。

