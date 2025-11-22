與新壽完成合意解約蔣萬安致謝：明年農曆年前和輝達簽約

台北市政府21日傍晚宣布，與新光人壽完成合意解約協議，台北市長蔣萬安22日表示，非常感謝新壽，接下來會做都市計畫變更及設定地上權相關作業。（張珈瑄攝）

台北市政府21日傍晚宣布，與新光人壽完成合意解約協議，輝達海外企業總部確定可落腳北士科，市府24日將會同新壽辦理塗銷地上權登記，並以明年農曆年前簽約、6月開工為目標。 台北市長蔣萬安22日早上受訪指出，非常感謝新壽，接下來會做都市計畫變更及設定地上權相關作業，最快預計在明年農曆年前和輝達簽約、明年中動工。

北市府21日指出，市府與新壽完成合意解約協議，為輝達海外企業總部正式落腳北士科，打造台北邁向AI之都，達成重要的里程碑，市府與新壽雙方下周將會同辦理塗銷地上權登記，後續將持續辦理都市計畫變更及專案設定地上權作業，目標於農曆年前與輝達完成簽約，讓輝達企業總部順利進駐北士科T17、T18。

蔣萬安今天出席2025年CBMC台灣年會「城市論壇」，他表示，非常感謝新壽昨天跟北市府順利完成解約協議， 接下來就會做都市計畫變更及設定地上權相關作業，預計最快能在明年農曆年前，順利完成跟輝達地上權的簽約， 希望明年中能動工。

對於北士科T3、T4周邊土地是否有計畫要規畫AI產業鏈，蔣萬安說，希望全力加速相關行政作業，順利讓輝達落腳在北士科以及接下來的動工程序，包括T3、T4、T12，以及周邊和整個台北市，對於產業戰略的規畫，市府一定會用更高的角度和更長遠的眼光來做整體規畫。

