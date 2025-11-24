與新壽正式分手！李四川曝：今已完成解約並塗銷地上權

輝達總部將落腳北士科T17、18基地，北市府與新光人壽合意解約地上權，台北市副市長李四川24日接受媒體人尚逸夫網路節目「新聞給問嗎？」專訪時表示，北市府已於今日上午11點半與新壽完成解約並正式塗銷地上權，土地已回到北市府。（本報資料照片）

輝達總部將落腳北士科T17、18基地，北市府與新光人壽合意解約地上權，新壽上周五召開董事會通過解約案後，外界關注後續進度。台北市副市長李四川24日接受網路節目「新聞給問嗎？」專訪時自曝解約進度，李四川表示，今早北市地政局長王瑞雲已經和他報告，北市府已於上午11點半與新壽完成解約並正式塗銷地上權，土地已回到北市府。

李四川表示，王瑞雲上午向她報告，與新壽已在今早11點半正式完成地上權解約，並塗銷新壽地上權，目前土地就回歸北市府持有，後續就是再和輝達辦理簽約。

由於解約被外界質疑耗時較長，李四川說明，該案並非北市府主動去找輝達談，而是新壽先去跟輝達提，但後續因為雙方的MOU限制所以才拖到9月。

李四川還說，北市府除與新壽董事長魏寶生會談，也有見台新新光金控的吳家，對方也擔心背信問題。

李四川強調，他始終主張依法論法，他還曾經強硬和新壽表示，他可以承擔輝達最後不在北市，頂多就是他辭掉副市長，那是他講過比較強硬的話，他也可以理解台新新光的立場。

