與新壽正式分手！ T17、T18地上權塗銷完成 李四川曝「動工時間點」





輝達（NVIDIA）在台布局再邁重要一步。台北市副市長李四川今（24）日證實，北士科T17、T18兩地塊的地上權已於上午11點半正式塗銷，結束與新光人壽長期僵局，地上權正式回到台北市政府名下，輝達海外總部將正式加速啟動，預計最快農曆過年前可簽約，預計「這時間點」動工。

李四川今日接受媒體人尚毅夫《新聞！給問嗎？》節目專訪時透露，地政局長王瑞雲上午向他報告，地上權塗銷程序已完成。他透露輝達表示，需要2個月時間準備投資計畫書，待提交北市府審查完畢後，最快可在農曆年前簽約，李四川透露建築設計圖已在美國設計好，北市府還需要變更都市計畫，合併兩塊基地中間的道路，有可能照輝達的希望在明年5月底到6月初左右動工。

廣告 廣告

他強調，市府處理過程極為謹慎，所有程序必須依法進行，「不能因為想留住輝達，就讓以後的經辦人被抓去關」，寧可被罵慢，也要「踏實地、依法把事情處理好」。李四川更自曝，議會不斷要求他強硬處理，但他曾直接對新壽表態：「我可以承擔輝達不在台北市，最多就辭職而已。」他強調，公務人員在任何情況下都必須依法行政。

談到輝達的投資規模時，李四川語帶驚訝表示，「他們沒有投資金額上限。」他透露，與輝達高層視訊時曾提到，輝達在台灣需成立子公司才能與北市府簽約。「副總裁聽到子公司資本額8億時，隨口就說：『什麼8億？這麼小？』」顯示輝達對台投資態度積極且毫不手軟。

（封面圖／翻攝《NVIDIA》粉專）

更多東森財經新聞報導



快訊／輝達籌設台灣子公司 經濟部核准了！

輝達正進行設立子公司作業！ 蔣萬安：最快「這時間」簽約

輝達副總裁今拜會北市府！遞交書面投資意向 蔣萬安：很快再相見