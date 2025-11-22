與新壽解約完成能放李四川選新北了？蔣萬安反應曝

蔣萬安表示，現在離選舉還有很長一段時間，要專心拚市政。(記者方賓照攝)

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市政府昨(21日)與新光人壽解約T17、T18，距離輝達近駐更近一步；外界關注專責此案的副市長李四川是否「功成身退」能去選新北？蔣萬安今聽聞呵呵笑兩聲表示，離選舉還有很長時間。

蔣萬安今上午出席CBMC台灣年會城市論壇，會前媒體堵訪問他，輝達案差不多已經要結束，何時要放李四川走？蔣萬安聽聞後呵呵笑了兩聲，並表示現在離選舉還有很長一段時間，他與李四川都全力專注在拚市政。

此外，媒體也關注雙城論壇進度，蔣萬安回應，北市府持續與上海方溝通，目前很多行政細節都還沒有確定，一旦有具體結果，都會跟大家報告。

廣告 廣告

蔣萬安表示，現在離選舉還有很長一段時間，要專心拚市政。(記者甘孟霖攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

「月世界」垃圾山影武者李有財 曾違紀選議員被國民黨撤銷黨籍

刪除副縣市長人數的人口門檻限制 地制法修正案三讀 訂李四川條款

「李四川條款」三讀！北市保3席副市長 綠批為蔣萬安量身修法

照顧農民！賴清德宣布公地放領重啟 符合3條件者可申請

