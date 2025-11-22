與新壽解約完成能放李四川選新北了？蔣萬安反應曝
〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市政府昨(21日)與新光人壽解約T17、T18，距離輝達近駐更近一步；外界關注專責此案的副市長李四川是否「功成身退」能去選新北？蔣萬安今聽聞呵呵笑兩聲表示，離選舉還有很長時間。
蔣萬安今上午出席CBMC台灣年會城市論壇，會前媒體堵訪問他，輝達案差不多已經要結束，何時要放李四川走？蔣萬安聽聞後呵呵笑了兩聲，並表示現在離選舉還有很長一段時間，他與李四川都全力專注在拚市政。
此外，媒體也關注雙城論壇進度，蔣萬安回應，北市府持續與上海方溝通，目前很多行政細節都還沒有確定，一旦有具體結果，都會跟大家報告。
