與新壽解約 李四川：T17、T18就是要給輝達

（中央社記者劉建邦台北20日電）北市府與新壽正協商解約，將北士科T17、T18地上權設定給輝達。副市長李四川今天說，解約後土地就是給輝達，會持續與新壽協調，新壽提到未給輝達將要回土地，已告知不可行。

台北市政府與新壽正在協商解約，李四川18日提到，輝達本週將帶投資意向書來拜訪；市長蔣萬安說，希望本週與新壽簽解約協議。

李四川今天下午出席北市都委會會議並在會前被堵訪問及有關與新壽解約期程。李四川表示，新壽在協議書有註明，如土地未給輝達將要回土地，市府已告知這不可行。

李四川說，與新壽協商部分會透過公文寫清楚，如輝達公司全球不動產副總裁艾克曼（Scott Ekman）等人日前拜會蔣萬安，代表輝達執行長黃仁勳遞交書面投資意向，此土地一定是給輝達。

李四川表示，全國人民包含台北市民都知道，此土地就是要給輝達，因新壽已提出此條件，希望後續過程能圓滿，讓新壽在董事會時能有比較好的說明，會繼續協調。

李四川說，且這部分應該不影響北市府後續對T17、T18的都市計畫變更等程序，會盡快協調確定後續程序，且會以公文寫明相關內容並提供給新壽。

李四川被問及跟輝達權利金時表示，T16權利金約新台幣80億餘元，而T17、T18基地若合併加約0.6公頃的中間道路，及付給新壽約近10億元費用，估總費用約120億元。

媒體詢問針對是否投入2026年新北市長選舉，李四川說，黨若需要他負責任或承擔，「我一定不會排斥」，但離明年選舉還久，不希望給市民感覺天天都在談選舉，若屆時有任何決定，會跟外界報告。

李四川上午代表蔣萬安出席行政院會，媒體詢問有關財政收支劃分法的行政院版草案看法。李四川說，因上午才拿到中央提供資料，需要詳細研讀，肯定行政院願意修財劃法，但有告知地方政府須向市民及議會交代，所以會出現不同聲音。

李四川表示，針對中央修訂財劃法，有告知對地方制度部分，可回歸地方政府處理，並希望劃分清楚權責，讓地方歸地方、中央歸中央。（編輯：張銘坤）1141120