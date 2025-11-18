與新壽解約T17、T18卡關？李四川曝對方1要求「市府無法接受」

台北市副市長李四川。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

就輝達海外總部確定落腳T17、T18，原本北市府、新壽將簽合意解約協議書，但台北市副市長李四川今（18日）透露，新壽提出T17、T18若沒給輝達，須把土地還新壽，或輝達用了幾年後，合約要再把土地還給新壽，「市政府是沒有辦法接受」。

李四川上午受訪指出，因新壽告知T17、T18土地還是希望能夠給輝達，不然若沒給輝達，必須要把土地再還給他們。爲了這件事，這週約了輝達不動產副總裁，在這週一定會來拜訪市長蔣萬安，且也會帶來投資意向書。

李四川表示，因為簽約必須要有投資計劃書，審定完後才能簽約，所以這週一定會帶來意向書，再給新壽，那新壽如果同意，開完董事會大概就會簽解約合約書。

記者提問，意思是新壽想先看到輝達的投資意向書？李四川提到，新壽提的這意見在協議書，解約後，這土地地上權設定給輝達，往後若假設輝達用了幾年後，這合約還必須要再把土地還給新壽，這在市政府是沒有辦法接受，所以還是在現階段取得意向書，希望新壽能夠儘速的跟我們簽解約協議書。

現場媒體追問，新壽開董事會進度是否有點慢？李四川直言，就是這個問題，因為新壽一直拿著這個協議書必須是土地要給輝達，他們才願意去合意解約。

