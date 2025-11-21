與新壽「分手」 李四川：最快下週就可解約

台北市副市長李四川。 圖：周煊惠／攝（資料照）

針對輝達落腳北士科 T17、T18，北市府與新光人壽有意合意解約，台北市副市長李四川今（21日）表示，昨晚上已與新壽取得共識，對方已經正式將公文送出，市府審核無誤後，新壽今天下午就可召開臨時董事會，最快下週就可以解約，「我想這件事情應該是有一個好的結果」。

李四川上午出席活動受訪，針對輝達在台北設子公司，李四川說，當然是鼓勵輝達，輝達若願意在台北市設子公司，在運作上或往後對於公司的營運跟生產鏈，都對台北市或對台灣在 AI 上，有很大的幫助。

李四川指出，當時一直建議輝達是不是能在台北設立一個子公司，輝達也說會朝這方向來申請。原則上，現在還沒送出，但輝達應該會朝這方向來辦。

針對外界關注與新壽解約進度，李四川透露，昨晚已與新壽大概就條文討論，是否可採用「公文」說明，討論後已取得共識，新壽會在文字上會做部分修正，今天上午也正式發公文來，經台北市法務局、地政局協商，若沒有意見，新壽預計在下午會召開臨時董事會，最快雙方就能在下週簽訂解約協議書，「我想這件事情應該是有一個好的結果」。

