與日本持續緊張 中國封鎖渤海海峽、黃海北部2週「執行軍事任務」
中日關係近日因日相高市早苗的「台灣有事」，緊張持續升高，中國海事局公告，渤海海峽黃海北部今天（11/23）午4時起至下月7日執行軍事任務，禁止駛入。
中國海事局網站公告，葫蘆島海事局發布航行警告，今天今天上午9時至15時，渤海部分海域進行軍事演習，禁止駛入。
大連海事局也發布航行警告，遼航警495/25，渤海海峽黃海北部，自今天（11/23）16時至12月7日16時在38-51.7N121-38.2E、38-34.2N121-38.2E、38-33.9N121-07.9E、38-48.2N121-14.1E諸點連線範圍內執行軍事任務。禁止駛入。
