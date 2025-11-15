與日緊張升溫 中國發「黃海實彈射擊」警告

▲中國鹽城海事局發布航行警告，11月17日至19日，每日0時到24時，黃海中部部分海域將進行實彈射擊，禁止船隻駛入。（圖／翻攝自微博）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗，本月因發表「台灣有事論」，引發中國強烈不滿，中日緊張升溫，不只中國外交部發布通告，提醒公民近期「暫勿前往日本」，中國江蘇省鹽城海事局亦發布航行警告，提醒11月17至19日，每天0時到24時，黃海中部部分海域將進行實彈射擊，提醒船隻禁止駛入。

經查，鹽城海事局是於12日發出相關通報，可能是因為中日關係這幾天持續惡化，所以包含《央視軍事》等官媒在內，15日特意報導此事，恫嚇意味濃厚。

據悉，本次演習區域接近中韓專屬經濟區（EEZ）重疊海域，戰略敏感性高，或對日本、韓國，以及駐韓、駐日美軍，構成潛在戰略壓力。

有港媒指出，解放軍對上一次舉行黃海中部的實彈演習，是在今年1月4至6日，當時是作為年度聯合軍事訓練的一部分，旨在提升實戰化與體系化作戰能力。

訊息一釋出，不少中國民眾紛紛在微博評論區打下：「應該在東京灣外軍演才好」、「完全可以『誤射』1枚飛彈去日本國土」、「實彈射擊，彈道計算失誤，打到日本去，算我的！」、「順便登陸與那國島」、「給鬼子一點顏色瞧瞧」、「東海也來一下」。

