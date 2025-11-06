與日韓漫畫、書籍通路巨擘合作 文策院攜手東販與CLB 推動臺漫進軍國際

【記者蔡富丞/綜合報導】日韓漫畫產業看好臺灣創作者潛力與內容商機，文化內容策進院（文策院）於 TCCF 展會現場宣布，分別與日本東販（TOHAN Corporation）、韓國條漫公司 Contents Lab. Blue Co., LTD.（CLB）簽署「合作意向書（MOU）」，正式建立長期的夥伴關係。進行開發、合製及銷售等合作，共同推進臺灣漫畫、條漫等圖像內容走向國際市場，為臺灣原創作品開啟更多跨域合作與海外發展契機。

簽署活動今（6）日於 TCCF 展會沙龍舞台舉辦，文策院院長王敏惠、日本東販專務小野晴輝、韓國 CLB CEO 高永土、 CLB TOKYO CEO 花宮麻衣，以及臺灣的漫畫產業代表齊聚見證，現場氣氛熱烈。文策院院長王敏惠分享，文策院過去曾與日本東販、CLB 已有過合作，此次在 TCCF 活動現場簽署 MOU ，期望結合東販強大的發行資源，以及 CLB 的條漫製作實力，建立長遠的產業策進基礎，讓臺灣的文化內容推向國際市場。

東販為日本最大書籍經銷商，與日本各出版社集英社、講談社等出版業者，以及書店通路等都具有密切網絡，近年積極從事經銷以外的多樣業務，包含海外事業、跨域轉繹、推廣活動辦理等。早在今年 8 月與 9 月，文策院即與東販在日本及泰國共同舉辦「台漫推介會」，成功吸引當地業界關注，展現臺灣原創漫畫的文化魅力與市場潛力。此次再度深化合作，期望結合東販在出版生態與通路網絡的專業優勢，以行銷、推介會等方式擴大臺灣漫畫、小說、條漫等內容的海外能見度。

東販專務小野晴輝在簽約儀式上表示，在臺灣，每個人都能自由發揮個人創造力，因此孕育了許多優秀的作家和創作者，許多人才正陸續嶄露頭角。東販（TOHAN）和台灣東販將與文策院緊密攜手，挑戰「從臺灣到日本，進而從臺灣走向世界」這個宏大主題，並努力達成豐碩的成果。

而 CLB 為具備專業原創條漫製作實力的韓國條漫公司，在日本、泰國、北美等都設有據點，與世界各國之漫畫平台、數位通路都有緊密合作關係，擁有龐大國際影響力。 CLB 製作過《劍術名家的小兒子》、《無法親近的千金》與《死靈術士學院的召喚天才》等均為極具知名度的作品。其日本子公司 Contents Lab. Blue TOKYO 自 2024 年曾與文策院進行條漫合製，以原創小說改編推出《找回狗狗的完美方法》和《C級哨兵備忘錄》，亦獲得臺灣漫迷好評。

文策院院長王敏惠（左）與韓國 CLB CEO 高永土簽署MOU，未來將推動更多跨國合製與數位出版計畫，協助臺灣原創內容走向全球市場。

未來文策院將與 CLB 進行條漫的合製與開發合作，期盼為創作者帶來更多專業製作與市場實戰的機會，以及強化臺灣原創內容的國際曝光度。CLB CEO 高永土表示，臺灣漫畫創作的故事性與藝術風格在亞洲市場中極具辨識度，CLB 期待能與臺灣創作者攜手推動更多跨國合製與數位出版計畫，將臺灣的原創能量推向全球市場，也讓韓國與臺灣的內容產業建立更長遠、穩定的合作基礎。