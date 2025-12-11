即時中心／徐子為報導



高雄鳳山區光遠路的檳榔攤昨（10）日才剛發生兇殺案，未料同條路上某民宅，今上午傳出異味，警消破門，發現獨居的六旬陳姓男子已明顯死亡，已聯絡家屬認屍，詳細死因則有待釐清。





今上10時7分許，警方接獲里長報案，稱一名住在光遠路的獨居男子疑似已半個月沒出門，加上里民聞到異味，請求警方協助。



警消獲報到場，破門後發現62歲陳姓獨居男子已無生命跡象。經鑑識小組採證，現場無外力介入及打鬥痕跡，全案已報請高雄地檢署檢察官相驗。





廣告 廣告

原文出處：快新聞／又有命案？與昨高雄鳳山檳榔攤命案同條路 警消破門驚見「六旬獨居男死屍」

更多民視新聞報導

2萬8失而復得！台股終場大跌375點 台積電下滑30元、收1470元

賴總統逛展看到停不下來！圓夢計畫成果亮眼 盼青年在台辦國際時裝秀

籲戒菸找專業提高成功率 高市衛生局特邀球后戴資穎拍攝宣導短片

