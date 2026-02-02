與時俱進的「能源部」思維

（圖／本報系資料照）

最近，德國總理梅爾茨宣布，德國退出核能是「重大戰略錯誤」，批評前總理的能源政策，因其創造了全世界成本最高的能源轉型。「我不知道是否有第二個國家和德國一樣，把這件事情搞得那麼困難且昂貴。」唉，他怎不知我國蔡前總統抄襲德國廢核而弄得電費昂貴等困境、還想阻止我國續用核能呢？

去年，美國輝達執行長黃仁勳提到希望台灣使用核能；日前，台積電董事長魏哲家在法說會現場中提到擔心台灣缺電問題；接著，和碩集團董事長童子賢整合上述三者而質問當局：我國的能源政策與產業需求是否已經脫鉤？希冀台積電與AI產業能帶領經濟發展時，我國是否能提供足夠的電力？

蔡與賴政府一直強調不缺電、沒問題。其實，謊言甚多，例如，要向企業購回用電權力的「需量競價」（鼓勵用電大戶競標而將客戶簽約的電買回來應急）？其次，要降壓供電？綠營宣稱「能源轉型」，但從此，台電為達「不缺電」的承諾，隨時緊盯「電力通報」系統，每天絞盡腦汁發電，包括原應除役的老舊機組仍持續運轉；救命用的四部緊急發電機組也出勤了，這原是二座核電廠的備用電源；現場執行運轉與維修的工程師，不容許犯一點錯，任何一部機組出問題，都可能要分區停電；控制中心的調度人員，在用電尖峰期，賭供電或分區停電以避免電力系統崩潰，後者恐拆穿高層「不缺電」的假象，連帶讓長官丟烏紗帽。

我國9成多的能源靠進口，又要處理發電廢棄物，包括石化能源的空汙與排碳、太陽能板與風電葉片等。也需要開發新能源，因台灣地窄人多，風電與光電的能量密度低，又與農漁爭地。當前經濟部實在無力管理能源這複雜的專業。

回首前塵，1968年，行政院國際經濟合作發展委員會成立「能源規劃發展小組」，這是國家注意能源之始。最新的是2023年成立的「經濟部能源署」。好啦，能源署有何能源專業嗎？例如核電人才；有何處理廢棄物的專業嗎？例如回收光電板；有專業的研發能力嗎？例如國家實驗室。就如經濟部有工研院支持，國家能源需部層級科研支持。諸如推陳出新的小型模組反應器（SMR），亟需能源部實驗室操盤，又解決我國國家原子能科技研究院服務管制者與核電者的「球員兼裁判」尷尬。

同時，我們也可檢視部會設計，例如，成立體育部大致上是浪費與缺乏宏觀，包括能源導致空汙與傷身，則體育部爭奪金牌比國民健康重要嗎？（作者為大學教授）