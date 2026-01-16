與時俱進、開創新局陳樂明接任台中郵局局長

▲台中郵局今（16）日舉行新、卸任局長交接典禮，由原彰化郵局局長陳樂明陞任台中郵局局長一職。（圖／記者金武鳳攝，2026.1.16)

[NOWnews今日新聞] 台中郵局今（16）日舉行新、卸任局長交接典禮，由中華郵政公司副總經理鄭至能擔任監交人，原任局長葉玉瑕調任總公司處長，由原彰化郵局局長陳樂明陞任台中郵局局長一職。新任局長陳樂明表示，將在葉玉瑕局長打下的良好基礎上，秉持「與時俱進、開創新局」精神，提供大眾更全面且優質的郵政服務，落實服務第一目標。

卸任局長葉玉瑕服務台中郵局1年4個月，在各領域創造亮眼成績，包括創立郵政博物館台中館、設置中華郵政公司台中南屯路郵局職場互助教保服務中心、舉辦114年全國郵展暨中泰聯合郵展、榮獲台中市政府頒發114年攔阻民眾遭詐騙績優金融機構獎項、承作海運快遞郵件3個月，營收破1仟2佰萬元，還有開辦梨山地區農特產快捷郵件上收業務，以及首創郵局百貨櫃位上收模式等績效。葉局長將至總公司履新，為中華郵政帶來新的發展動力。

▲台中郵局今（16）日舉行新、卸任局長交接典禮，原任局長葉玉瑕（左）調任總公司，由原彰化郵局局長陳樂明（右）陞任台中郵局局長一職。（圖／記者金武鳳攝，2026.1.16)

新任局長陳樂明擁有豐富的郵政經驗，服務逾40年，從基層做起，並取得國立彰化師範大學碩士學位，曾擔任多個重要職務，歷任總公司郵務處作業管理科科長、南投郵局局長、彰化郵局副局長及彰化郵局局長等要職。陳局長為人謙和，不僅學養豐富、經歷完整，極富溝通協調能力，更熟稔各項郵政業務。

▲台中郵局今（16）日舉行新、卸任局長交接典禮，貴賓雲集。（圖／記者金武鳳攝，2026.1.16）

陳樂明局長在彰化郵局任內，積極任事，績效斐然，創造多項亮眼成績，不僅在年度整體績效評比中表現突出，更在壽險競賽、協助農產行銷及關懷弱勢族群等方面取得顯著成果，深受長官賞識及員工愛戴。

台中郵局一直以來，皆致力於推動優質服務，並以善盡企業社會責任為服務方針。，陳局長履任後，將持續投入公益行列，關懷弱勢並秉持創新求進精神，積極推動郵政的轉型與發展，帶領台中郵局全體同仁開創嶄新局面。

陳局長表示，台中市已躍升為全台第2大城，不僅人口數量與素質俱增，數位時代的來臨亦使得服務業務日新月異，郵政公司身為金融及物流界的綠巨人，更應掌握社會脈動，未來將秉持「與時俱進、開創新局」精神，提供大眾更全面且優質的郵政服務，以期達成台中郵局「服務第一」目標。

