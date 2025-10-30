與時間賽跑 立委楊曜希望卸任前完成2大醫療目標

衛生福利部澎湖醫院長照醫療大樓，已由賴清德總統主持動土典禮。(記者劉禹慶攝)

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕4連霸民進黨籍立委楊曜，因飽受長期失眠之苦，提前宣布本屆任期結束，不再尋求連任之路。在剩餘的最後2年任期，楊曜希望完成衛生福利部澎湖醫院長照醫療大樓、三總澎湖分放射腫瘤治療中心，提供澎湖民眾更好的醫療服務品質。

楊曜從2012年擔任立委以來，一直在衛環委員會為健全澎湖的醫療努力。先是協調醫學中心支援澎湖醫療以緩解醫師人力不足的情況，一面進行在地公費醫師養成計畫，現在這些頂尖的澎湖青年醫師已經陸續返回澎湖進行服務。硬體方面，心導管室、化療中心、高階核磁共振和電腦斷層等等相關高階設備也都已建置完成，正在線上和2家醫院的優秀醫師，一同守護澎湖鄉親的生命和健康。

隨著超高齡社會來臨，醫療和長照的需求與日俱增，因此在2019年，楊曜提出醫療長照大樓的構想，經過無數次的會議，行政院於2022年8月9號核定9億7千萬的經費，後續為增加服務量能，於2024年1月29日，行政院核定修正 總經費為15億7850萬元。這棟因應高齡化需求而建置的醫療長照綜合大樓，已經由總統賴清德抵澎完成動土典禮作業。

另外，楊曜也獲得軍醫局長蔡建松回應，三總澎湖分院將在未來2年內陸續完成放射腫瘤治療中心(電療設備)、核子醫學 、複合手術室 、達文西手臂等

，這些在幾年前想都不敢想的先進醫學設備，都會趕在楊曜卸任立委前投入澎湖的醫療行列。

