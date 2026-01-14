與朋友吵架失控！桃園女「勒脖拖行」路過學童 家長提傷害告訴

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

桃園驚傳隨機攻擊事件！某國小學生12日傍晚放學時，突遭陌生女子勒脖、拖行攻擊，附近社區保全見狀立即上前制伏，警方趕赴現場將女子帶離。事後受害學童家長提起告訴，全案送桃園地檢署偵辦。

受害學童家長提起告訴，全案送桃園地檢署偵辦。（圖／翻攝Google Maps）

據了解，這起案件發生在12日傍晚6時40分許，張女因在桃園大興西路某社區前與朋友發生嚴重爭吵，情緒失控，突然拉扯路過的國小學童，並大力掐他脖頸，導致該學童呼吸困難，熱心民眾立即上前救援並報警處理。

警方趕到現場，張女情緒仍激動，不斷對周邊民眾咆哮，員警安撫無效，為避免她突然攻擊他人及自傷，果斷對張女進行保護管束，將她送醫治療，並進行兒少保護及校園安全通報。受害學童家長事後也對該名女子提出傷害等告訴。

