與朋友日本旅遊只吃連鎖店！他怨「還要一起出國嗎」 旅日達人一招破解：分開吃不就好了

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

年末將近，不少人都會趁著聖誕節或跨年期間出國旅遊。近日，有網友在Threads上發布貼文表示，和朋友約好要去日本5天4夜，不過朋友排的行程幾乎是以他為主，讓原PO忍不住反問網友：「這樣下次還會和他一起出國嗎？」對此，旅日達人林氏璧回覆：「分開吃不就好了？ 為何一定要以他為主」，引起網友熱議。

年末將近，不少人都會趁著聖誕節或跨年期間出國旅遊。（示意圖／Unsplash）

一名網友在Threads以「你們會覺得這種旅伴很雷嗎？」作為開頭，分享自己與朋友要到日本旅行，不過行程幾乎以他為主，像是松屋、餃子王將、吉野家等連鎖店，全部吃好吃滿，讓原PO不滿反問網友：「這樣下次還會和他一起出國嗎？」林氏璧在粉專「日本自助旅遊中毒者」發布貼文表示：「如果出國前完全不出意見說什麼都好，只是偷懶想讓別人排行程你跟，那現在到底在抱怨什麼呢？」

林氏璧接著指出，其實松屋、餃子王將、吉野家這些都是非常受日本人歡迎的連鎖店，且台灣雖然有分店，蠻多人覺得日本的味道不一樣。林氏璧猜測，原PO可能想吃較特別的店，「既然如此，為什麼你在行程前或旅程中不和對方溝通反應呢？或是自己做做功課，分開吃不就好了？」

林氏璧最後強調，「自助旅行最棒的地方，就是每個人都可以隨心所欲排自己喜歡的行程。」如果要以對方為主又這麼不開心，下次就別跟他的團就是了。不少網友在留言區也認為：「能夠彼此放生的話 十個人出遊都不是問題」、「沒必要硬去配合或要別人配合，分開吃真的最簡單，還直接避免吵架」、「請她下次自己排行程吧,我是覺得排行程也是旅遊中很有趣的部份」。

